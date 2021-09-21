Ляшко назвал дату перехода Украины в "желтую" зону и предупредил о принудительной вакцинации

Проводить принудительную вакцинацию населения от COVID-19 в Украине позволяет закон "О защите населения от инфекционных болезней".

21 сентября состоится заседание Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрят вопрос об установлении желтого уровня эпидемической опасности в Украине. Об этом в эфире телеканала ICTV предупредил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, если Госкомиссия одобрит решение об установлении нового уровня эпидемической опасности — оно автоматически вступит в силу через два дня.

"Если это будет одобрено, то через 2 дня после решения ТЭБ и ЧС будет введен с 00:00 часов желтый уровень опасности", — подчеркнул Виктор Ляшко в эфире телеканала.

Таким образом, если во вторник, 21 сентября, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС утвердит установление желтого уровня эпидемической опасности, тогда переход всей страны в желтую зону карантина произойдет в полночь 23 сентября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко также предупредил, что в Украине могут ввести принудительную вакцинацию населения от COVID-19. По его словам, такой вид иммунизации может затронуть определенные категории населения.

Более того, как отметил министр здравоохранения, проводить принудительную вакцинацию населения от COVID-19 позволяет закон "О защите населения от инфекционных болезней".

"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", — подытожил Виктор Ляшко в эфире телеканала.

[ + – ] Ляшко предупредил про принудительную вакцинацию от COVID-19

Статья 12 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней": "Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения".

На сегодняшний день обязательными являются профилактические прививки от дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза.

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине начал действовать новый карантин и рассказывал, какие карантинные ограничения вступили в силу с 20 сентября.

Также Фокус сообщал про продление адаптивного карантина в Украине. Кабинет министров на заседании 20 сентября утвердил решение о продлении адаптивного карантина на территории Украины до 31 декабря 2021 года на фоне роста заболеваемости и числа госпитализаций.