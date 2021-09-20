Карантин в Украине: Кабмин продлил адаптивные ограничения до 31 декабря

На заседании правительства также обсудили ухудшающуюся ситуацию с COVID-19 и возможно введение на территории страны "желтого" уровня ограничений.

Адаптивный карантин в Украине был продлен Кабинетом министров на заседании, прошедшем в понедельник, 20 сентября. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2021 года, передает Правительственный портал.

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Кроме того, во вторник, 21 сентября на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет рассмотрен вопрос установления на всей территории страны со среды, 22 сентября желтого эпидемического уровня.

Адаптивный карантин в Украине был продлен, в частности, из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом. За последние семь дней показатель вырос на 68%. А госпитализации возросли на 51%.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения пока контролируема, при этом реанимационные койки заняты на 33%, а койки с кислородом – на 29%.

Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам в случае, если будет принято решение о введении "желтого" уровня противоэпидемических ограничений.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине будет действовать по новым правилам, согласно которым для привитых украинцев будут привилегии.

Также Минздрав опубликовал обновленную статистику эпидемических показателей во всех регионах страны, согласно которому зафиксирован "красный" уровень по динамике госпитализаций с COVID-19.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 2265 новых случаев заражения COVID-19. За день в больницы госпитализировали 1255 человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 44 украинца.