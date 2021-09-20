В Украине зафиксирован "красный" уровень по динамике госпитализаций с COVID-19, — Минздрав

В трех областях Украины также зарегистрировано превышение показателя заболеваемости COVID-19.

Минздрав опубликовал обновленную статистику эпидемических показателей во всех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно данным на утро 20 сентября, в Украине почти в два раза превышен уровень заболеваемости COVID-19.

При норме не более 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения этот показатель, по информации Минздрава, составляет 137.

Наихудшие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в трех областях Украины — Черновицкая (328), Луганская (296) и Тернопольская (220).

Помимо этого, как сообщает Минздрав, в Украине зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций пациентов с COVID-19 или подозрением на инфекцию. По Украине в целом этот показатель составляет 50,7% при норме не более 50%.

Высокие показатели динамики госпитализаций также зафиксированы сразу в 11 украинских областях.

Минздрав также информирует, что за последние сутки в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования — при норме в 4% (в условиях действия зеленого уровня эпидемической опасности — ред.) показатель составляет 8,6%. Наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Харьковской и Сумской областях (26,8% на двоих — ред.).

По состоянию на 20 сентября в Украине в целом заняты 29,4% больничных коек с кислородом, а наивысшие показатели при норме не более 65% зафиксированы в Черновицкой области — 58,9%.

[ + – ] Статистику эпидемических показателей по Украине Фото: МОЗ

Ранее Фокус публиковал статистику коронавируса в Украине на 20 сентября. За минувшие сутки, по данным Минздрава, в стране зафиксировано 2265 новых случаев заражения COVID-19. За день в больницы госпитализировали 1255 человек, а жертвами коронавирусной инфекции стали 44 пациента.

Также Фокус сообщал, что в Украине заработали новые правила карантина. С 20 сентября предусмотрены привилегии для украинцев, которые прошли вакцинацию от COVID-19.