Статистика коронавируса на 20 сентября: 2265 новых случаев, 1255 госпитализаций

Больницы заполняются в темпе плюс 44% за неделю, что в три раза быстрее, чем год назад.

За сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 275, медработников – 22). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 2 265 человек;

госпитализированы – 1 255;

умерли – 44;

выписаны из больниц – 504.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 30,4%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

13 сентября – 718;

14 сентября – 1 609;

15 сентября – 1 507;

16 сентября – 1 568;

17 сентября – 1 719;

18 сентября – 1 767;

19 сентября – 1 255.

Статистика смертности за последние семь дней:

13 сентября – 97;

14 сентября – 93

15 сентября – 101;

16 сентября – 99;

17 сентября – 79;

18 сентября – 46;

19 сентября – 44.

За минувшие сутки в Украине проведено 24 792 тестирования, среди которых:

методом ПЦР – 13 058;

методом ИФА – 2 011;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 723.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 218 случаев;

Черновицкая – 200;

Киев – 183;

Одесская обл. – 182;

Тернопольская – 174.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 350 646 человек;

умерли – 54 919;

проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что сегодня число заполненных ковидных коек превысит аналогичный показатель прошлого года.

"В прошлом сентябре темп роста был 5-15% в неделю. В этом сентябре темп он 44% за неделю", – отметил аналитик. При таких темпах через 8 дней в больницах будет 20 тысяч пациентов, а через 23 дня показатели выйдут на максимум весны 2021 года.

[ + – ] Автор графиков Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, но в последние дни ее темпы упали. За последние сутки привиты 36 029 человек. Из них вторую дозу получили 14 911 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 304 016 человек, из них полностью иммунизированы – 5 152 834. Всего сделано 11 456 848 прививок.

Напомним, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Фокус рассказал, как изменилось.