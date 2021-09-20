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Статистика коронавируса на 20 сентября: 2265 новых случаев, 1255 госпитализаций

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коронавирус, врачи, фото
Фото: РИА Новости

Больницы заполняются в темпе плюс 44% за неделю, что в три раза быстрее, чем год назад.

За сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 275, медработников – 22). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 2 265 человек;
  • госпитализированы – 1 255;
  • умерли – 44;
  • выписаны из больниц – 504.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 30,4%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 13 сентября – 718;
  • 14 сентября – 1 609;
  • 15 сентября – 1 507;
  • 16 сентября – 1 568;
  • 17 сентября – 1 719;
  • 18 сентября – 1 767;
  • 19 сентября – 1 255.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 13 сентября – 97;
  • 14 сентября – 93
  • 15 сентября – 101;
  • 16 сентября – 99;
  • 17 сентября – 79;
  • 18 сентября – 46;
  • 19 сентября – 44.

За минувшие сутки в Украине проведено 24 792 тестирования, среди которых:

  • методом ПЦР – 13 058;
  • методом ИФА – 2 011;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 723.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Харьковская обл. – 218 случаев;
  • Черновицкая – 200;
  • Киев – 183;
  • Одесская обл. – 182;
  • Тернопольская – 174.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 350 646 человек;
  • умерли – 54 919;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что сегодня число заполненных ковидных коек превысит аналогичный показатель прошлого года.

"В прошлом сентябре темп роста был 5-15% в неделю. В этом сентябре темп он 44% за неделю", – отметил аналитик. При таких темпах через 8 дней в больницах будет 20 тысяч пациентов, а через 23 дня показатели выйдут на максимум весны 2021 года.

заполненность больниц
заполненность коек, темпы роста
Автор графиков Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, но в последние дни ее темпы упали. За последние сутки привиты 36 029 человек. Из них вторую дозу получили 14 911 человек.

С начала прививочной кампании привиты 6 304 016 человек, из них полностью иммунизированы – 5 152 834. Всего сделано 11 456 848 прививок.

Напомним, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Фокус рассказал, как изменилось.