Статистика коронавируса на 20 сентября: 2265 новых случаев, 1255 госпитализаций
Больницы заполняются в темпе плюс 44% за неделю, что в три раза быстрее, чем год назад.
За сутки 19 сентября в Украине зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 275, медработников – 22). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 2 265 человек;
- госпитализированы – 1 255;
- умерли – 44;
- выписаны из больниц – 504.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 30,4%.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 13 сентября – 718;
- 14 сентября – 1 609;
- 15 сентября – 1 507;
- 16 сентября – 1 568;
- 17 сентября – 1 719;
- 18 сентября – 1 767;
- 19 сентября – 1 255.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 13 сентября – 97;
- 14 сентября – 93
- 15 сентября – 101;
- 16 сентября – 99;
- 17 сентября – 79;
- 18 сентября – 46;
- 19 сентября – 44.
За минувшие сутки в Украине проведено 24 792 тестирования, среди которых:
- методом ПЦР – 13 058;
- методом ИФА – 2 011;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 723.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 218 случаев;
- Черновицкая – 200;
- Киев – 183;
- Одесская обл. – 182;
- Тернопольская – 174.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 350 646 человек;
- умерли – 54 919;
- проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что сегодня число заполненных ковидных коек превысит аналогичный показатель прошлого года.
"В прошлом сентябре темп роста был 5-15% в неделю. В этом сентябре темп он 44% за неделю", – отметил аналитик. При таких темпах через 8 дней в больницах будет 20 тысяч пациентов, а через 23 дня показатели выйдут на максимум весны 2021 года.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, но в последние дни ее темпы упали. За последние сутки привиты 36 029 человек. Из них вторую дозу получили 14 911 человек.
С начала прививочной кампании привиты 6 304 016 человек, из них полностью иммунизированы – 5 152 834. Всего сделано 11 456 848 прививок.
Напомним, с 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Фокус рассказал, как изменилось.