Статистика коронавірусу станом на 20 вересня: 2 265 нових випадків, 1 255 госпіталізацій

Лікарні заповнюються в темпі плюс 44% за тиждень, що втричі швидше, ніж рік тому.

За добу 19 вересня в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 275, медпрацівників — 22). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 2 265 осіб;

госпіталізовані — 1 255;

померли — 44;

виписані з лікарень — 504.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 30,4%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

13 вересня — 718;

14 вересня — 1 609;

15 вересня — 1 507;

16 вересня — 1 568;

17 вересня — 1 719;

18 вересня — 1 767;

19 вересня — 1 255.

Статистика смертності за останні сім днів:

13 вересня — 97;

14 вересня — 93

15 вересня — 101;

16 вересня — 99;

17 вересня — 79;

18 вересня — 46;

19 вересня — 44.

За минулу добу в Україні проведено 24 792 тестування, серед яких:

методом ПЛР — 13 058;

методом ІФА — 2 011;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 9 723.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська область — 218 випадків;

Чернівецька область — 200;

Київ — 183;

Одеська область — 182;

Тернопільська область — 174.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 350 646 осіб;

померли — 54 919;

проведено ПЛР-тестів — 12 484 445.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що сьогодні кількість заповнених ковідних ліжок перевищить аналогічний показник минулого року.

"У минулому вересні темп зростання був 5-15% на тиждень. У цьому вересні темп він 44% за тиждень", — зазначив аналітик. За таких темпів через 8 днів у лікарнях буде 20 тисяч пацієнтів, а через 23 дні показники вийдуть на максимум весни 2021 року.

[ + – ] Автор графіків Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, але в останні дні її темпи впали. За останню добу щеплені 36 029 осіб. З них другу дозу отримали 14 911 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 304 016 осіб, з них повністю імунізовані — 5 152 834. Всього зроблено 11 456 848 щеплень.

Нагадаємо, з 20 вересня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину. Фокус розповів, що змінилося.