Статистика коронавірусу станом на 20 вересня: 2 265 нових випадків, 1 255 госпіталізацій
Лікарні заповнюються в темпі плюс 44% за тиждень, що втричі швидше, ніж рік тому.
За добу 19 вересня в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 275, медпрацівників — 22). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 2 265 осіб;
- госпіталізовані — 1 255;
- померли — 44;
- виписані з лікарень — 504.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 30,4%.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 13 вересня — 718;
- 14 вересня — 1 609;
- 15 вересня — 1 507;
- 16 вересня — 1 568;
- 17 вересня — 1 719;
- 18 вересня — 1 767;
- 19 вересня — 1 255.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 13 вересня — 97;
- 14 вересня — 93
- 15 вересня — 101;
- 16 вересня — 99;
- 17 вересня — 79;
- 18 вересня — 46;
- 19 вересня — 44.
За минулу добу в Україні проведено 24 792 тестування, серед яких:
- методом ПЛР — 13 058;
- методом ІФА — 2 011;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 9 723.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська область — 218 випадків;
- Чернівецька область — 200;
- Київ — 183;
- Одеська область — 182;
- Тернопільська область — 174.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 350 646 осіб;
- померли — 54 919;
- проведено ПЛР-тестів — 12 484 445.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що сьогодні кількість заповнених ковідних ліжок перевищить аналогічний показник минулого року.
"У минулому вересні темп зростання був 5-15% на тиждень. У цьому вересні темп він 44% за тиждень", — зазначив аналітик. За таких темпів через 8 днів у лікарнях буде 20 тисяч пацієнтів, а через 23 дні показники вийдуть на максимум весни 2021 року.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, але в останні дні її темпи впали. За останню добу щеплені 36 029 осіб. З них другу дозу отримали 14 911 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 304 016 осіб, з них повністю імунізовані — 5 152 834. Всього зроблено 11 456 848 щеплень.
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