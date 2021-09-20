В Україні почали діяти нові правила карантину: 8 головних фактів

Привілеї в умовах посилення карантинних обмежень передбачені для тих українців, які вакцинували проти COVID-19.

В Україні запрацював оновлений карантин із 20 вересня 2021 року з новими обмеженнями, затверджені Кабміном. Фокус докладно розповідає, як буде працювати в Україні карантин по-новому.

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Карантинні обмеження і встановлення різних рівнів епідемічної небезпеки

Після схвалення Кабміном в Україні по-новому працюватиме адаптивний карантин. Додаткові обмеження для громадян і бізнесу вводяться після того, як у країні встановлюється жовтий рівень епідемічної небезпеки. Найближчим часом Держкомісія з питань ТЕБ та НС повинна розглянути питання про посилення карантину.

Зони карантину

Якщо в країні встановлюється жовтий рівень епідемічної небезпеки — автоматично набувають чинності обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, кількість учасників масових заходів, а театри і кінотеатри повинні бути заповнені на 50%.

Якщо встановлюється червоний рівень — робота ресторанів, театрів, ТРЦ, навчальних закладів під забороною. За умов посилення карантину в червоних зонах можуть працювати тільки аптеки, АЗС, продуктові магазини, банківські установи, відділення пошти і ветклініки.

Привілеї для вакцинованих

У жовтій зоні карантину громадяни можуть уникнути деяких обмежень при наявності однієї дози вакцини, а в червоній зоні — двох доз препарату від COVID-19.

У жовтій зоні бізнес може сам вирішувати, яких клієнтів пускати (вакцинованих або дотримуватися обмеження за кількістю місць — ред.). Бізнес працюватиме в червоній зоні тільки якщо персонал повністю вакцинований від COVID-19.

COVID-сертифікати

З 20 вересня в Україні починають діяти нові внутрішні сертифікати про вакцинацію:

"жовтий" — для однієї дози, а документ видається на 120 днів;

"зелений" — для двох доз, видається на рік.

Кольорові внутрішні сертифікати українці можуть згенерувати в додатку "Дія". Також ці документи будуть містити інформацію про негативний тест на COVID-19 (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.

Робота навчальних закладів

При переході країни на жовтий рівень епідемічної небезпеки школи працюватимуть за однієї умови — 80% вакцинованих педагогів. Якщо встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки — викладачі повинні мати "зелений" COVID-сертифікат про повне проходження курсу вакцинації. Обов'язкова вакцинація від учнів не потрібна.

Громадський транспорт

Нові правила карантину не передбачають додаткових обмежень для громадського транспорту. У пасажирів не будуть вимагати сертифікати про вакцинацію. А ось водії транспорту повинні зробити щеплення від COVID-19.

Нові правила в'їзду в Україну

Іноземці звільняються від проходження самоізоляції за умови, якщо вони в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд із країни протягом 48 годин. Іноземних громадян, які в'їжджають з метою транзиту, також звільнили від тестів на коронавірусну інфекцію.

Разом із цим, іноземці, які в'їжджають з іншою метою, повинні мати при собі страхування, COVID-сертифікати або документи, що підтверджують одужання від коронавірусної хвороби, а також негативний тест.

Локдаун в Україні

Україна, за словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, не уникне локдауну. Жорсткі карантинні обмеження введуть не раніше листопада, коли країна досягне піку захворюваності. Глава Кабміну Денис Шмигаль попередив, що українці можуть не допустити введення локдауну, якщо масово будуть вакцинуватися від COVID-19.