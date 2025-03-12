За участю людини у цивільному: у Харкові чоловіка забрали просто з вулиці (відео)

Інцидент стався на Аерокосмічному проспекті. Харківський обласний ТЦК та СП не коментував подію.

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У Харкові четверо людей у військовій формі та один чоловік у цивільному затримали чоловіка й посадили його до мікроавтобуса. Про це повідомляють у Telegram-каналах Харкова.

Затримання співробітниками ТЦК чоловіка у Харкові

Повідомляється, що це трапилось на Аерокосмічному проспекті. Як стверджують у соцмережах, це були представники ТЦК.

"Підійшли до мужика і запакували в бус. Водії, які їхали повз, сигналили їм", — сказано у повідомленні.

У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки інцидент не прокоментували.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. "ЗА" проголосувало 273 народні депутати.

Нагадаємо, про законопроєкт Фокус писав 27 січня. Того дня текст документа був відсутній, однак було відомо, що він вносить низку змін до Кримінального кодексу України.