За участю людини у цивільному: у Харкові чоловіка забрали просто з вулиці (відео)
Інцидент стався на Аерокосмічному проспекті. Харківський обласний ТЦК та СП не коментував подію.
У Харкові четверо людей у військовій формі та один чоловік у цивільному затримали чоловіка й посадили його до мікроавтобуса. Про це повідомляють у Telegram-каналах Харкова.
Повідомляється, що це трапилось на Аерокосмічному проспекті. Як стверджують у соцмережах, це були представники ТЦК.
"Підійшли до мужика і запакували в бус. Водії, які їхали повз, сигналили їм", — сказано у повідомленні.
У Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки інцидент не прокоментували.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. "ЗА" проголосувало 273 народні депутати.
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Нагадаємо, про законопроєкт Фокус писав 27 січня. Того дня текст документа був відсутній, однак було відомо, що він вносить низку змін до Кримінального кодексу України.
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