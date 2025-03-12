Працівників ТЦК і ВЛК каратимуть за незаконну мобілізацію: законопроєкт пройшов перше читання

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, за законопроєкт проголосувала більшість народних депутатів.

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій. "ЗА" проголосувало 273 народні депутати, повідомив нардеп із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада підтримала у першому читанні № 12442 запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК", — написав він.

За словами нардепа, проєктом пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 Кримінального кодексу України);

порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).

Також пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ("Незаконне збагачення") КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, про законопроєкт Фокус писав 27 січня. Того дня текст документа був відсутній, однак було відомо, що він вносить низку змін до Кримінального кодексу України.

Текст проєкту з'явився наступного дня. Стало відомо, що посадовців ТЦК і лікарів-членів ВЛК каратимуть за порушення порядку мобілізації службовими обмеженнями чи позбавленням волі на строк до 8 років.