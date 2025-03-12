Работников ТЦК и ВВК будут наказывать за незаконную мобилизацию: законопроект прошел первое чтение

По информации нардепа Ярослава Железняка, за законопроект проголосовало большинство народных депутатов.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальными центрами комплектации и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий. "ЗА" проголосовали 273 народных депутата, сообщил нардеп из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада поддержала в первом чтении № 12442 введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК", — написал он.

По словам нардепа, проектом предлагается установление уголовной ответственности за:

нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 Уголовного кодекса Украины);

нарушение военнослужебным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК).

Также предлагается расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") УК, путем указания в п. 1 примечания к указанной норме на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

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Напомним, о законопроекте Фокус писал 27 января. В тот день текст документа отсутствовал, однако было известно, что он вносит ряд изменений в Уголовный кодекс Украины.

Текст проекта появился на следующий день. Стало известно, что должностных лиц ТЦК и врачей-членов ВВК будут наказывать за нарушение порядка мобилизации служебными ограничениями или лишением свободы на срок до 8 лет.