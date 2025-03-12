С участием человека в штатском: в Харькове мужчину забрали прямо с улицы (видео)

Инцидент произошел на Аэрокосмическом проспекте. Харьковский областной ТЦК и СП не комментировал произошедшее.

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В Харькове четверо людей в военной форме и один человек в штатском задержали мужчину и посадили его в микроавтобус. Об этом сообщают в Telegram-каналах Харькова.

Задержание сотрудниками ТЦК мужчины в Харькове

Сообщается, что это произошло на Аэрокосмическом проспекте. Как утверждают в соцсетях, это были представители ТЦК.

"Подошли к мужику и запаковали в бус. Водители, которые ехали мимо, сигналили им", — сказано в сообщении.

В Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки инцидент не прокомментировали.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальными центрами комплектации и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий. "ЗА" проголосовали 273 народных депутата.

Напомним, о законопроекте Фокус писал 27 января. В тот день текст документа отсутствовал, однако было известно, что он вносит ряд изменений в Уголовный кодекс Украины.