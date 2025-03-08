Українців атакує грип: одразу у п'ятьох регіонах перевищено епідеміологічний поріг, — Кузін

Щотижня на грип та ГРВІ хворіє від 250 до 270 тисяч українців, віруси грипу наразі циркулюють у 22 регіонах.

Related video

Наразі у кількох областях перевищено епідеміологічний поріг — Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Водночас, попри таку статистику поширення захворювання, українці не поспішають робити щеплення, оскільки вакцина від грипу не входить до Національного календаря щеплень і її доводиться купувати самостійно. Подробиці про ситуацію із грипом та ГРВІ в Україні повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час ефіру телемарафону 7 березня.

"Сьогодні у 22 областях країни зареєстрована циркуляція вірусів грипу, що свідчить про перехід від ГРВІ до грипу", — повідомив медик.

Водночас пік захворюваності, як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, припадав на лютий 2025 року. З 24 лютого по 2 березня в країні занедужало 273 220 людей, із них 144 335 — діти, за даними, оприлюдненими на сайті МОЗ 5 березня.

Також МОЗ повідомляє, що у 12 областях України зафіксовано середній рівень захворюваності — у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях. Там можуть застосовуватися посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальний карантин. За рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, дітей можуть перевести на дистанційне навчання.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ України зазначають, що показник захворюваності на ГРВІ у країні наразі відповідає середньому рівню перевищення епідемічного порогу, розрахованого для України.

"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 758,4 на 100 000 населення", — повідомляють у відомстві.

Загалом у світі кожного року реєструється близько одного мільярда випадків сезонного грипу, в тому числі 3-5 мільйонів випадків тяжкої форми захворюваннями, як зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Людей закликають вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у лютому ситуація із грипом в Україні була дещо складнішою: у кількох областях влада вводила локальні карантини та закривала школи.

Раніше вчені з'ясували, що найкраще вакцинувати для профілактики грипу дітей віком від 6 до 59 місяців. Деталі дослідження іспанських науковців Фокус розповідав 7 жовтня 2024 року.