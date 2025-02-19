В Україні поширюються ГРВІ, грип та вірус COVID-19: де вводять локальний карантин

Загалом за тиждень на застудні захворювання в Україні перехворіли майже 207 тисяч осіб. У деяких областях закривають школи, а влада вводить локальні карантини.

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В Україні стрімко поширюється ГРВІ, грип та вірус COVID-19, у 16 областях запроваджено протиепідемічні заходи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Загалом за тиждень із 10 до 16 лютого в Україні перехворіло 206 653 особи, із них 60% — це діти. До лікарень з ускладненнями потрапили 2 130 дорослих і 3 276 дітей. МОЗ прогнозує, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусом.

Обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мають право вводити локальні карантини. Якщо такий режим запровадять, навчання в школах буде дистанційним та обмежать кількість відвідувачів інших закладів, щоб зупинити поширення і передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

Чиновники вважають щорічну вакцинацію найдієвішим способом профілактики грипу та COVID-19. Робити щеплення можна не тільки на початку, а й протягом усього епідемічного сезону.

"Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Вакцина проти грипу доступна в аптеках. До 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 осіб", — підсумували в міністерстві.

Зазначимо, що у Львівській області школярі з 18 лютого навчатимуться віддалено 11 днів, у регіоні фіксують збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг у регіоні перевищено на 46%. У Київській області учнів і педагогів 45 шкіл перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що найефективніше вакцини проти грипу діють у дітей віком від 6 до 59 місяців.

Деякі країни ввели обмеження на застосування сиропів від кашлю для дітей віком до шести років. Седативний ефект таких ліків на основі опіоїдів може завдати серйозної шкоди здоров'ю.