Сироп від кашлю може бути смертельно небезпечним для дітей: лікарі пояснили чому

Останні наукові дослідження показали, що сиропи від кашлю не такі ефективні, як вважалося раніше, коли йшлося про лікування дитячого кашлю. Насправді, вони можуть бути дуже небезпечні.

Related video

Хоча зима вже й минула, а разом з нею і страшний сезон застуди та грипу, такі захворювання ніколи не йдуть з нашого життя повністю. Не секрет, що маленькі діти особливо схильні до зараження цими надокучливими вірусами: у середньому вони хворіють на шість застуд на рік. Раніше батьки часто діставали сироп від кашлю, щоб полегшити сухий або грудний кашель дитини. У міру накопичення фактів отруєнь і навіть смертей, пов'язаних із сиропом від кашлю, багато країн, включно з Австралією, вжили заходів для захисту дітей. Вони ввели обмеження, заборонивши використання ліків від кашлю для дітей віком до шести років. Це рішення не було ухвалено легковажно, воно було засноване на незаперечних ризиках, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Отже, що саме входить до складу ліків від кашлю? Активні інгредієнти варіюються залежно від бажаного ефекту. Одні містять речовини, що придушують кашель, щоб заглушити кашльовий рефлекс організму, інші — відхаркувальні та муколітичні засоби, які допомагають виводити мокротиння. Крім того, багато ліків від застуди та грипу для дітей містять деконгестанти для полегшення закладеності носа і седативні антигістамінні препарати для боротьби з чханням і нежиттю, а також сприяють засинанню.

Саме седативна дія деяких ліків становить найбільший ризик, особливо для маленьких дітей. Хоча ідея заспокоїти дитину може здатися привабливою для батьків, які страждають від безсоння, це може мати серйозні наслідки, включно з гіперактивністю і навіть смертю. Седативні засоби, такі як антигістамінні препарати і засоби для придушення кашлю на основі опіоїдів, можуть завдати серйозної шкоди через уразливість маленьких дітей. Ба більше, навіть сиропи від кашлю без седативних препаратів показали потенційні побічні ефекти, як-от збудження і психоз, особливо в разі надмірного використання.

На жаль, надмірне використання цих ліків — не рідкість. Цьому сприяють багато чинників, включно з неправильним прочитанням етикеток, використанням великих доз, сподіваючись на кращий результат, випадковим передозуванням і неточними вимірювальними приладами, як-от побутовими ложками. Ці фактори в поєднанні з притаманними їм ризиками спонукали регуляторів лікарських засобів наполегливо рекомендувати не використовувати сиропи від кашлю для дітей молодше шести років.

Для боротьби з небезпеками, пов'язаними з використанням сиропів від кашлю, було внесено зміни в маркування цих продуктів. У 2012 році з етикеток було видалено вказівки щодо дозування для дітей віком до шести років, що супроводжувалися додатковими попередженнями. Потім, у 2020 році, на етикетках седативних антигістамінних препаратів було чітко зазначено, що їх у жодному разі не можна використовувати у дітей віком до двох років. Ці зміни в маркуванні призвели до значного зниження кількості отруєнь і госпіталізацій. Однак важливо зазначити, що тільки в австралійські центри по боротьбі з отруєннями, як і раніше, щорічно надходять сотні дзвінків з приводу цих препаратів і їхнього впливу на маленьких дітей.

Так коли ж допустимо використовувати сироп від кашлю? Шкода, пов'язана з цими препаратами, здебільшого спостерігається у дітей молодшого віку через їхній менший розмір і підвищену сприйнятливість до седативних засобів. Для дітей віком від шести до 11 років можна розглянути можливість обережного застосування під керівництвом медичного працівника. Крім того, деякі рослинні препарати, такі як Hedera helix (екстракт листя плюща), доступні та продаються для дітей, але їхня ефективність у полегшенні симптомів кашлю залишається непереконливою. З іншого боку, прості сиропи без будь-яких ліків можуть бути напрочуд ефективними завдяки ефекту плацебо. Змащування горла сиропом так само може допомогти приглушити подразнювальне лоскочуче відчуття і принести деяке полегшення.

Раніше Фокус писав про те, як таки заспокоїти горло та полегшити симптоми кашлю. На це важливо звернути увагу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.