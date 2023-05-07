Вперто продовжує турбувати: як заспокоїти гортань і полегшити симптоми кашлю

Жахливість респіраторних захворювань незаперечна. Чхання, шморгання носом і нежить можуть минати, але кашель часто затягується, змушуючи замислитися, чому він ніяк не проходить.

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За словами доктора Альберта Ріццо, головного лікаря Американської легеневої асоціації, кашель, який не проходить протягом тривалого часу, насамперед пов'язаний із запаленням, яке продовжує затягуватися. Запалення може спричинити чимало факторів, що ускладнює лікування захворювання, пише Live Science.

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Вірусні та бактеріальні інфекції є одними з факторів, що спричиняють запалення дихальних шляхів та носа. Це подразнення призводить до запалення слизових оболонок носа та дихальних шляхів, що спричиняє виділення мокротиння та нежиті, які є симптомами застуди. За даними Національного інституту здоров'я, запалення в носі спричиняє нежить, який часто призводить до кашлю.

Нервові рецептори легенів активуються, коли частинки потрапляють у дихальні шляхи через ніс або рот. Вони ж посилають сигнали в мозок, що вказують на потрапляння чужорідних елементів, спричиняючи тиск на діафрагму. Це зі свого боку призводить до примусового виштовхування повітря, забираючи з собою пил, їжу і слиз.

За словами Ріццо, запалення дихальних шляхів після застуди може тривати кілька тижнів, а в осіб з легеневими інфекціями в анамнезі або курців — ще довше.

Макрофаги і нейтрофіли — це спеціальні імунні клітини, які борються з інфекціями в дихальних шляхах. Ці клітини також є запальними і можуть залишатися в дихальних шляхах навіть після того, як застуда минула, спричиняючи тривале запалення і постійний кашель.

Тканини дихальних шляхів можуть стати надмірно чутливими до частинок, які потрапляють в ніс або рот, що призводить до постійного кашлю. Складна система нервів і м'язів контролює кашель у дихальних шляхах, горлі та головному мозку.

Подібно до того, як рефлекторний молоточок змушує ногу відштовхуватися, віруси та слиз діють як рефлекторний молоточок, викликаючи кашель. Як тільки запалення стихає, рефлекс стає менш чутливим, і кашель припиняється.

Деякі домашні засоби можуть допомогти скоротити тривалість кашлю або полегшити його симптоми, якщо симптоми залишилися протягом трьох-чотирьох тижнів після хвороби. Наприклад, якщо кашель супроводжується нежитю, назальний фізіологічний розчин або назальні стероїди можуть допомогти зменшити запалення. Крім того, льодяники для горла можуть допомогти заспокоїти гортань і придушити кашель.

Згідно з дослідженням 2021 року, мед і фізіологічний розчин можуть допомогти полегшити кашель. Однак необхідно провести більше досліджень, щоб підтвердити ефективність і безпеку натуральних продуктів.

Хоча кашель може дратувати, він виконує імунну функцію. Важливо усунути запальні подразники, щоб запобігти пошкодженню ніжних тканин дихальних шляхів або утрудненню дихання.

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