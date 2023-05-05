Суперпродукт для міцного здоров'я та довголіття: у чому особливість та цінність ягід асаї

Окрім чудового смаку та поживної цінності, пальма асаї має ще кілька застосувань, які з часом відкрили для себе корінні жителі Амазонії.

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Цей крихітний фіолетовий плід, який сьогодні часто можна побачити у фруктових салатах та смузі, був основним продуктом харчування корінних жителів Амазонії протягом тисячоліть. Вони вживали асаї для різних цілей, таких як їжа, ліки та інші товари, пише Ancient Origins.

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Ягода асаї походить з тропічних лісів Амазонії і росте на пальмах асаї, які можуть досягати 25 м у висоту. Ці дерева дають ягоди асаї розміром з виноградну кісточку, яка містить велике насіння, вкрите тонкою їстівною м'якоттю. Ягоди високо цінуються за свою виняткову поживну цінність, оскільки містять антиоксиданти, клітковину та корисні жири, які мають низку переваг для здоров'я, зокрема, покращують роботу серця, зміцнюють імунну систему та зменшують запалення в усьому організмі.

Однак збирати ягоди асаї не завжди було легко через їхнє розташування на масивних пальмах. Стародавні амазонці знайшли спосіб обійти цю проблему, залазячи на пальми асаї, щоб отримати доступ до стиглих грон. Потім вони зрізали грона за допомогою мачете або ножа, збирали зібрані ягоди асаї в кошики або плетені мішки, а потім знову спускалися з дерева.

Після збору врожаю амазонки традиційно обробляли ягоди, замочуючи їх у воді, щоб розм'якшити м'якоть, перш ніж використовувати їх у їжу або ліки. Потім вони розтирали ягоди, щоб вичавити сік, і проціджували суміш, щоб видалити всі тверді частинки, такі як насіння і волокна. Отриману м'якоть можна було використовувати на власний розсуд.

Тисячоліттями корінні жителі Амазонії включали ягоди асаї до своїх кулінарних традицій у різні способи. Іноді вони розтирали ягоди в пюре і їли його окремо або змішували з іншими фруктовими пюре, щоб отримати м'яку, фруктову їжу.

Напої з асаї також було поширеною практикою: м'якоть асаї змішували з водою або іншою рідиною, щоб отримати поживний напій. Каша асаї, ще одна подібна традиційна страва, являє собою поєднання м'якоті асаї та борошна тапіоки або маніоки.

Корінні жителі також виготовляли варення з асаї, варивши м'якоть асаї з цукром, в результаті чого отримували солодку та пікантну пасту. Вони також виявили, що з ягід асаї можна добувати олію, яку використовують як мазь або кулінарну олію.

Ягоди асаї часто використовували в лікувальних засобах для лікування широкого спектра недуг, оскільки вважали, що вони мають цілющі властивості. Вони були основним продуктом харчування в їхньому раціоні, і незабаром вони почали вірити, що ягоди мають цілющу силу для лікування їхніх недуг.

Кожен зі способів застосування ягід асаї як лікарського засобу розроблений для розв'язання конкретної проблеми зі здоров'ям. Наприклад, чай або сік асаї використовували для полегшення проблем з травленням, таких як діарея, запор і дискомфорт у шлунку.

Для лікування шкірних захворювань, таких як екзема, акне та псоріаз, корінні жителі готували пасту з ягід асаї, наносячи мазь безпосередньо на уражену ділянку, щоб зменшити запалення і прискорити загоєння. Крім того, ягода вважалася афродизіаком і часто використовувалася як природний засіб для підвищення лібідо та сексуальної активності.

Окрім ягід асаї, пальма асаї мала ще кілька інших застосувань для амазонок. Листя і стовбур пальми асаї часто використовували як будівельні матеріали для будинків, хатин та інших споруд у регіоні.

Корінні амазонці також використовували волокна листя для плетіння кошиків, капелюхів та інших виробів. Пальму асаї також використовували в лікувальних цілях, подібно до її ягідних аналогів. У традиційній медицині з листя і кори пальми асаї готували чаї з різними лікувальними властивостями. Стовбур дерева також слугував паливом для приготування їжі та опалення, а листя та ягоди використовували як підношення.

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