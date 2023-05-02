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Технології та наука

Рослина може покращити здоров'я після серцевого нападу: вчені зробили прорив

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Фото: Getty Images | Нове дослідження Ньюкаслського університету припускає, що китайська рослина астрагал може допомогти зберегти серце після серцевого нападу

Нове дослідження Ньюкаслського університету припускає, що китайська рослина астрагал може допомогти зберегти серце після серцевого нападу.

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Серцеві напади — серйозна проблема охорони здоров'я в США, від яких щороку страждають понад 800 000 американців. Однак нещодавнє дослідження, проведене Ньюкаслським університетом у Великій Британії, виявило багатонадійні новини для пацієнтів, які перенесли інфаркт. Виявляється, що китайська рослина під назвою астрагал може бути ключем до покращення здоров'я серця, пише HealthNews.

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Виявлено, що рослинна сполука астрагалу під назвою TA-65 зменшує запалення та покращує імунітет пацієнтів з інфарктом. Астрагал століттями використовують у традиційній китайській медицині і часто поєднують з іншими травами для полегшення симптомів різних захворювань, таких як інфекції верхніх дихальних шляхів, алергічний риніт, астма, синдром хронічної втоми і хронічні захворювання нирок.

TA-65 — це дієтична добавка, яка містить молекулу під назвою циклоастрагенол, що, як доведено, активує теломеразу. Теломери — це структури ДНК на кінцях хромосом, які з віком коротшають. Встановлено, що TA-65 сповільнює або зупиняє вкорочення теломер, що призводить до покращення здоров'я серця.

У дослідженні Ньюкаслського університету взяли участь 90 пацієнтів з інфарктом у віці 65 років і старше, які отримували або плацебо, або TA-65. Результати показали, що TA-65 призвів до збільшення кількості лімфоцитів, типу білих кров'яних клітин, які допомагають вбивати пухлинні клітини і контролюють імунні реакції.

Це явище спостерігалося частіше в пацієнтів із частковою обструкцією основної коронарної артерії тоді, як у пацієнтів з повністю заблокованою коронарною артерією не було такого ж збільшення лімфоцитів.

Дослідження також відзначило загальне зменшення запалення в обох групах пацієнтів. Запалення може збільшувати ріст бляшок, розпушувати бляшки в артеріях і провокувати утворення тромбів, що може призвести до серцевих нападів.

Провідний дослідник Йоаким Спірідопулос наголосив на важливості отриманих результатів, заявивши, що "зменшення запалення вважається ключовою метою лікування пацієнтів після серцевого нападу, і наше дослідження показало, що TA-65 зменшує запалення на 62%".

Щоб зменшити ймовірність серцевого нападу, CDC рекомендує змінити спосіб життя, наприклад, підвищити фізичну активність, кинути палити і боротися зі стресом. Важливо обговорити з лікарем кроки для покращення здоров'я серця, особливо якщо у вас є фактори ризику, такі як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину в крові або куріння в анамнезі.

Хоча для визначення довгострокових наслідків лікування TA-65 необхідні подальші дослідження, отримані результати дають надію тим, хто переніс серцевий напад і шукає шляхи покращення здоров'я свого серця.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.