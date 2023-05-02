Нагальна потреба в дослідженнях. Когнітивне зниження спричиняє не лише деменція

Такі фактори, як освіта, раса та соціально-економічні умови, суттєво впливають на когнітивні функції, але на них припадає лише 5,6 відсотка змін, що приходять із віком.

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Старіння — це неминучий процес, який зачіпає кожного, і зниження когнітивних функцій є поширеним його аспектом. Мільйони американців похилого віку відчувають зниження когнітивних функцій, але причини та фактори, що сприяють цьому, до кінця не вивчені. Щоб заповнити цю прогалину в знаннях, вчені з Університету штату Огайо провели дослідження, а про їхні результати пише SciTechDaily.

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У дослідженні проаналізовано дані 7 068 дорослих американців, які народилися між 1931 і 1941 роками. Ці люди були частиною більшого дослідження під назвою "Дослідження здоров'я та виходу на пенсію", в межах якого регулярно вимірювали їхні когнітивні функції з 1996 по 2016 рік. Воно також зібрало велику кількість інформації про особисті фактори, які можуть сприяти погіршенню когнітивних функцій, такі як соціально-економічні фактори, показники фізичного здоров'я та поведінка, включаючи фізичні вправи та куріння.

Результати показали, що на деменцію припадає 41% зниження когнітивних функцій, що спричинено аномальним зниженням внаслідок таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, цереброваскулярні захворювання та хвороба тіла Леві. Однак інші фактори, такі як освіта, раса, добробут і дохід сім'ї, заняття, рівень депресії та освіта батьків, також суттєво впливають на когнітивні функції.

Серед факторів, розглянутих у дослідженні, особиста освіта, раса, добробут і дохід сім'ї, рід занять, рівень депресії та освіта батьків мали найбільший статистичний внесок у популяційні відмінності когнітивних функцій у віці 54 років. Однак усі ці фактори разом узяті пояснюють лише 5,6% варіації учасників з віком. Це свідчить про те, що існують інші фактори, які сприяють погіршенню когнітивних функцій, які ще не вивчені.

У дослідженні також розрізняли вікове зниження когнітивних функцій, не пов'язане зі старінням. На вік припадає 23% варіацій у віці від 54 до 85 років, але решта 77% не можуть бути статистично пояснені багатьма розглянутими факторами.

Ці висновки наголошують на необхідності подальших досліджень для визначення основних факторів, що впливають на швидкість когнітивного погіршення, що могло б допомогти в розробці медичних методів лікування, політик і стратегій, заснованих на принципах справедливості, для уповільнення цього погіршення.

Провідний автор дослідження Хуей Чжен (Hui Zheng) акцентує на нагальній потребі в майбутніх дослідженнях для виявлення основних детермінант зниження когнітивних функцій, щоб уповільнити прогресування когнітивних порушень і деменції.

Розуміння когнітивного здоров'я та погіршення когнітивних функцій має неймовірне значення для покращення догляду та лікування людей похилого віку. Кетлін Кегні, одна з авторів дослідження, наголошує на важливості довгострокової перспективи та уваги до часу і характеру життєвого досвіду, щоб отримати фундаментальні знання, які можуть стати основою для догляду та лікування.

Завдяки кращому розумінню факторів, що сприяють зниженню когнітивних функцій, дослідники та медичні працівники можуть розробити ефективніші стратегії для сприяння здоровому старінню та покращення якості життя людей похилого віку.

Раніше Фокус писав, що мозок пацієнтів у комі "оживає", коли вони вмирають. Нове дослідження зафіксувало дивну "свідому" активність мозку, попри те, що пацієнти перед смертю не приходили до тями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.