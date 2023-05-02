Прокидаються перед смертю. Виявлено, що мозок пацієнтів у комі "оживає", коли вони вмирають

Нове дослідження зафіксувало дивну "свідому" активність мозку, попри те, що пацієнти перед смертю не приходили до тями.

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Десятиліттями дослідників приваблює вивчення того, що ми відчуваємо, переживаючи досвід, близький до смерті, чи смерть. Деякі згадують яскраві вогні наприкінці тунелю, інші – відчуття присутності близьких, треті – ніби ширяють над власним тілом після смерті, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з університету Мічигану вивчили момент смерті чотирьох пацієнтів, які перебували у комі й не приходили до тями в момент смерті. Дослідники виявили щось незвичайне — двоє з них продемонстрували "свідому" активність мозку, яка передувала смерті. Тепер дослідники вважають, що ці результати дають нове розуміння процесу смерті людини.

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Під час дослідження вчені використовували ЕЕГ, щоб спостерігати за активністю мозку чотирьох пацієнтів, які перебували у комі й раніше продемонстрували судоми, що стало поштовхом для вчених поспостерігати за активністю їх мозку. Зазначимо, що всі четверо пацієнтів перебували у комі та не реагували. Після отримання згоди родичів всі вони були відключені від системи життєзабезпечення, що призвело до зупинки серця та смерті.

Далі вчені проаналізували отримані дані про активність мозку пацієнтів з моменту припинення життєзабезпечення і до їх смерті. Після відключення від апарата двоє з них продемонстрували збільшення частоти серцевих скорочень поряд зі сплеском активності гамма-хвиль, які вважаються найшвидшою мозковою активністю, та їх пов'язують зі свідомістю.

За словами керівника дослідження Джімо Борджигіні, отримані результати можуть свідчити про якесь "внутрішнє пробудження" пацієнтів. Дослідники відзначають, що активність мозку фіксувалася в так званій гарячій зоні — області в задній частині мозку, яку також пов'язують зі свідомою активністю мозку. Крім того, вченим відомо, що ця область також корелює з:

сновидіннями;

зоровими галюцинаціями при епілепсії та інших станах.

Цікаво, що у двох інших пацієнтів перед смертю не спостерігалося такої ж "свідомої" активності мозку та збільшення частоти серцевих ритмів.

За словами Борджигіні, неможливо точно встановити, з чим пов'язана подібна активність головного мозку. Імовірно, це могла бути активація внутрішньої прихованої свідомості, пробудження спогадів про минуле чи таємничий механізм "виживання мозку". Щоб зрозуміти це, на думку дослідників, знадобиться додатковий час та дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заглянули в мозок вмираючої людини — там лише спокій та ейфорія.