Растение может улучшить здоровье после сердечного приступа: ученые совершили прорыв

Новое исследование Ньюкаслского университета предполагает, что китайское растение астрагал может помочь сберечь сердце после сердечного приступа.

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Сердечные приступы — серьезная проблема здравоохранения в США, от которых ежегодно страдают более 800 000 американцев. Однако недавнее исследование, проведенное Ньюкаслским университетом в Великобритании, выявило многообещающие новости для пациентов, перенесших инфаркт. Оказывается, что китайское растение под названием астрагал может являться ключом к улучшению здоровья сердца, пишет HealthNews.

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Было установлено, что растительное соединение из астрагала под названием TA-65 уменьшает воспаление и повышает иммунитет пациентов, перенесших инфаркт. Астрагал уже много веков используется в традиционной китайской медицине и часто сочетается с другими травами для облегчения симптомов различных заболеваний, таких как инфекции верхних дыхательных путей, аллергический ринит, астма, синдром хронической усталости и хронические заболевания почек.

TA-65 — это биологически активная добавка, содержащая молекулу циклоастрагенола, которая, как было доказано, активирует теломеразу. Теломеры — это структуры ДНК на конце хромосом, которые укорачиваются с возрастом. Было установлено, что действие TA-65 замедляет или останавливает укорочение теломер, что приводит к улучшению здоровья сердца.

В исследовании Университета Ньюкасла приняли участие 90 пациентов в возрасте 65 лет и старше, перенесших инфаркт, которым давали либо препарат плацебо, либо TA-65. Результаты показали, что TA-65 приводил к увеличению количества лимфоцитов, типа белых кровяных клеток, которые помогают убивать опухолевые клетки и контролируют иммунные реакции.

Это явление в большей степени наблюдалось у пациентов с частичной обструкцией главной коронарной артерии, в то время как у пациентов с полностью закупоренной коронарной артерией такого увеличения лимфоцитов не наблюдалось.

В исследовании также отмечалось общее снижение воспаления в обеих группах пациентов. Воспаление может усиливать рост бляшек, разрыхлять бляшки в артериях и провоцировать образование тромбов, что может привести к сердечному приступу.

Ведущий исследователь, Иоаким Спиридопулос, подчеркнул важность полученных результатов, заявив, что "снижение воспаления считается ключевой целью лечения пациентов после сердечного приступа, и наше исследование показало, что TA-65 снижает воспаление на 62%".

Чтобы снизить вероятность сердечного приступа, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует изменить образ жизни, например, повысить физическую активность, бросить курить и бороться со стрессом. Важно обсудить с врачом шаги по улучшению здоровья сердца, особенно если у вас есть факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови или история курения.

Хотя для определения долгосрочных эффектов лечения TA-65 необходимы дальнейшие исследования, это недавнее исследование дает надежду тем, кто перенес сердечный приступ и ищет способы улучшить здоровье сердца.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.