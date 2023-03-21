"Сироп від кашлю на одну ніч" 1900-х років лякає інтернет дикими інгредієнтами (фото)

Медицина у 1900-х роках була досить сумнівною, а лікарські засоби здебільшого складалися з важких наркотиків, дозування яких значно перевищувало розумні норми. Навіть сироп від сухого кашлю міг містити кокаїн чи опіоїди, як і будь-які інші ліки.

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Європейська медицина, як і в принципі уся рання медицина у 1900-х роках, можна сказати, випробовувала всі наявні засоби лікування і була доволі специфічною. Майже для будь-якої хвороби кокаїн чи опіоїди були саме тим, що потрібно. Однак наскільки таке лікування працювало (воно не працювало), залишається для довгих дискусій, пише IFLScience.

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Одним із прикладів тогочасних лікарських засобів є "Сироп від кашлю на одну ніч" з кінця 19 століття. Досить складно сказати, наскільки він був ефективним в лікуванні сухого кашлю (або ж в принципі цього захворювання), однак через свої сумнівні інгредієнти однозначно завірусився в просторах інтернету.

Основними компонентами сиропу є 1-відсотковий спирт, індійська конопля, хлороформ і морфій. Якщо ви страждали на проблеми зі сном, легко зрозуміти, який цей сироп від кашлю матиме на вас ефект.

Якщо ви страждали на проблеми зі сном, легко зрозуміти, який цей сироп від кашлю матиме на вас ефект

Достеменно невідомо, коли виготовили цю пляшечку лікарських засобів, а проте компанія Kohler Manufacturing виробляла цей сироп з 1880-х років. Цей сироп від кашлю вважався досить поширеним протягом 1900-х років. Єдине, що можна з упевненістю виявити, саме цей виготовили після 1906 року, оскільки він відповідає "Закону про харчові продукти і медикаменти 1906 року". Відповідно до нього заборонялося незаконне переміщення продуктів харчування та напоїв у США.

І хоча склад цього сиропу від кашлю здається нам досить дивним, такі інгредієнти були доволі типові для тогочасних лікарських засобів проти цього захворювання. Морфін, героїн та інші похідні від маку використовували для придушення болю і припинення сухого та вологого кашлю.

Хлороформ також нібито допомагав від кашлю і робив пацієнта сонним (можливо, навіть занадто сонним). Щодо алкоголю і канабісу, то вони допомагали зняти напругу, знову ж таки для полегшення сну.

Зрештою з часом використання опіоїдів почали ретельніше регулювати, а застосування хлороформу припинили після того, як у 1976 році FDA виявило, що він підвищує ризик зупинки серця і раку. І хоча такі сумнівні сиропи від кашлю стали популярними наприкінці 1900-х років, є багато прикладів того, що ці дикі лікарські засоби досі не втратили своєї актуальності.

Раніше Фокус розповідав про 500-річний контейнер для ліків у Південній Африці. Дослідники виявили, що він містить трав'яні суміші, які використовували люди кой-ко-сан 500 років тому.