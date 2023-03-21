"Сироп от кашля на одну ночь" 1900-х годов пугает Интернет дикими ингредиентами (фото)

Медицина в 1900-х годах была довольно сомнительной, а лекарственные средства в основном состояли из тяжелых наркотиков, дозировка которых значительно превышала разумные нормы. Даже сироп от сухого кашля мог содержать кокаин или опиоиды, как и любое другое лекарство.

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Европейская медицина, как и в принципе вся ранняя медицина в 1900-х годах, можно сказать, испытывала все средства лечения и была довольно специфической. Почти для любой болезни кокаин или опиоиды были именно тем, что нужно. Однако насколько такое лечение работало (оно не работало), остается для долгих дискуссий, пишет IFLScience.

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Одним из примеров лекарственных средств того времени является "Сироп от кашля на одну ночь" с конца 19 века. Достаточно сложно сказать, насколько он был эффективен в лечении сухого кашля (или в принципе этого заболевания), однако из-за своих сомнительных ингредиентов однозначно завирусился в просторах интернета.

Основными компонентами сиропа являются 1-процентный спирт, индийская конопля, хлороформ и морфий. Если вы страдали проблемами со сном, легко понять, какой этот сироп от кашля будет иметь на вас определенный эффект.

Если вы страдали проблемами со сном, легко понять, какой этот сироп от кашля будет иметь на вас определенный эффект

Доподлинно неизвестно, когда изготовили эту бутылочку лекарственных средств, однако компания Kohler Manufacturing производила этот сироп с 1880-х годов. Этот сироп от кашля считался достаточно распространенным в течение 1900-х годов. Единственное, что можно с уверенностью обнаружить, именно этот изготовили после 1906 года, поскольку он отвечает "Закону о пищевых продуктах и медикаментах 1906 года". В соответствии с ним запрещалось незаконное перемещение продуктов питания и напитков в США.

И хотя состав этого сиропа от кашля кажется нам довольно странным, такие ингредиенты были достаточно типичны для лекарственных средств того времени против этого заболевания. Морфин, героин и другие производные от мака использовали для подавления боли и прекращения сухого и влажного кашля.

Хлороформ также помогал от кашля и делал пациента сонным (возможно, даже слишком сонным). Что касается алкоголя и каннабиса, то они помогали снять напряжение, опять же для облегчения сна.

В конце концов, со временем использование опиоидов начали более тщательно регулировать, а применение хлороформа прекратили после того, как в 1976 году FDA обнаружило, что он повышает риск остановки сердца и рака. И хотя такие сомнительные сиропы от кашля стали популярны в конце 1900-х годов, есть много примеров того, что эти дикие лекарственные средства до сих пор не утратили своей актуальности.

Ранее Фокус рассказывал о 500-летнем контейнере для лекарств в Южной Африке. Исследователи обнаружили, что он содержит травяные смеси, которые использовали люди кой-ко-сан 500 лет назад.