Сироп от кашля может быть смертельно опасен для детей: врачи объяснили почему

Последние научные исследования показали, что сиропы от кашля не так эффективны, как считалось раньше, когда речь шла о лечении детского кашля. На самом деле, они могут быть очень опасны.

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Хотя зима уже и прошла, а вместе с ней и страшный сезон простуды и гриппа, такие заболевания никогда не уходят из нашей жизни полностью. Не секрет, что маленькие дети особенно подвержены заражению этими надоедливыми вирусами: в среднем они болеют шестью простудами в год. Раньше родители часто доставали сироп от кашля, чтобы облегчить сухой или грудной кашель ребенка. По мере накопления фактов отравлений и даже смертей, связанных с сиропом от кашля, многие страны, включая Австралию, приняли меры по защите детей. Они ввели ограничения, запретив использование лекарств от кашля для детей младше шести лет. Это решение не было принято легкомысленно, оно было основано на неоспоримых рисках, пишет Science Alert.

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Итак, что именно входит в состав лекарств от кашля? Активные ингредиенты варьируются в зависимости от желаемого эффекта. Одни содержат подавляющие кашель вещества, чтобы заглушить кашлевой рефлекс организма, другие – отхаркивающие и муколитические средства, которые помогают выводить мокроту. Кроме того, многие лекарства от простуды и гриппа для детей содержат деконгестанты для облегчения заложенности носа и седативные антигистаминные препараты для борьбы с чиханием и насморком, а также способствуют засыпанию.

Именно седативное действие некоторых лекарств представляет наибольший риск, особенно для маленьких детей. Хотя идея успокоить ребенка может показаться привлекательной для страдающих бессонницей родителей, это может иметь серьезные последствия, включая гиперактивность и даже смерть. Седативные средства, такие как антигистаминные препараты и средства для подавления кашля на основе опиоидов, могут причинить серьезный вред из-за уязвимости маленьких детей. Более того, даже сиропы от кашля без седативных препаратов показали потенциальные побочные эффекты, такие как возбуждение и психоз, особенно при чрезмерном использовании.

К сожалению, чрезмерное использование этих лекарств – не редкость. Этому способствуют многие факторы, включая неправильное прочтение этикеток, использование больших доз в надежде на лучший результат, случайная передозировка и неточные измерительные приборы, такие как бытовые ложки. Эти факторы в сочетании с присущими им рисками побудили регуляторов лекарственных средств настоятельно рекомендовать не использовать сиропы от кашля для детей младше шести лет.

Для борьбы с опасностями, связанными с использованием сиропов от кашля, были внесены изменения в маркировку этих продуктов. В 2012 году с этикеток были удалены указания по дозировке для детей младше шести лет, сопровождаемые дополнительными предупреждениями. Затем, в 2020 году, на этикетках седативных антигистаминных препаратов было четко указано, что их ни в коем случае нельзя использовать у детей младше двух лет. Эти изменения в маркировке привели к значительному снижению числа отравлений и госпитализаций. Однако важно отметить, что только в австралийские центры по борьбе с отравлениями по-прежнему ежегодно поступают сотни звонков по поводу этих препаратов и их воздействия на маленьких детей.

Так когда же допустимо использовать сироп от кашля? Вред, связанный с этими препаратами, в основном наблюдается у детей младшего возраста из-за их меньшего размера и повышенной восприимчивости к седативным средствам. Для детей в возрасте от шести до 11 лет можно рассмотреть возможность осторожного применения под руководством медицинского работника. Кроме того, некоторые растительные препараты, такие как Hedera helix (экстракт листьев плюща), доступны и продаются для детей, но их эффективность в облегчении симптомов кашля остается неубедительной. С другой стороны, простые сиропы без каких-либо лекарств могут быть удивительно эффективными благодаря эффекту плацебо. Смазывание горла сиропом так же может помочь приглушить раздражающее щекочущее ощущение и принести некоторое облегчение.

Ранее Фокус писал о том, как все-таки успокоить горло и облегчить симптомы кашля. На это важно обратить внимание.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.