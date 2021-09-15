Кабмін опублікував нові правила карантину: почнуть діяти 20 вересня

Для роботи в "червоній" зоні повністю вакцинованими повинні бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також можна надавати тільки повністю вакцинованим.

Кабінет Міністрів опублікував постанову №954, ухвалену 13 вересня. Вона внесла зміни в раніше чинні карантинні правила й обмеження. Новації почнуть діяти 20 вересня.

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Значна частина змін пов'язана з появою на території України ковідних сертифікатів: вітчизняних (внутрішніх і міжнародних) та іноземних. Іноземні сертифікати про вакцинацію мають таку ж силу, як і вітчизняні.

Ковідні сертифікати можуть підтверджувати:

вакцинацію від коронавірусу;

негативний результат тестування;

одужання.

Вітчизняні сертифікати можуть бути паперовими або електронними. Розписаний порядок їх отримання.

Після вакцинації першою дозою може бути виданий "жовтий" сертифікат (термін його дії 120 днів). Після повної вакцинації — "зелений".

Частково змінилися правила роботи в карантинних зонах. Зокрема, бізнес може продовжувати роботу при вакцинації понад 80% персоналу (хоча б однією дозою). Також він може вибирати: обслуговувати без обмежень, але тільки вакцинованих клієнтів (із сертифікатами), або застосовувати обмеження "жовтої" зони.

Вимоги наявності сертифіката не поширюються на дітей до 18 років.

Для роботи в "червоній" зоні повністю вакцинованими повинні бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також можна надавати тільки повністю вакцинованим (власникам "зеленого" сертифікату).

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що особи, які перетинають державний кордон і мають COVID-сертифікати, можуть не йти на самоізоляцію. Це правило поширюється і на тих, хто приїжджає з окупованих територій.