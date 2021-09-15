Кабмин опубликовал новые правила карантина: начнут действовать 20 сентября

Для работы в "красной" зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также можно предоставлять только полностью вакцинированным.

Кабинет министров опубликовал постановление №954, принятое 13 сентября. Оно внесло изменения в ранее действовавшие карантинные правила и ограничения. Новации начнут действовать 20 сентября.

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Значительная часть изменений связана с появлением "в обращении" на территории Украины ковидных сертификатов: отечественных (внутренних и международных) и иностранных. Иностранные сертификаты о вакцинации имеют такую же силу, как и отечественные.

Ковидные сертификаты могут подтверждать:

вакцинацию от коронавируса;

отрицательный результат тестирования;

выздоровление.

Отечественные сертификаты могут быть бумажными или электронными. Расписан порядок их получения.

После вакцинации первой дозой может быть выдан "желтый" сертификат (срок его действия 120 дней). После полной вакцинации – "зеленый".

Частично изменились правила работы в карантинных зонах. В частности, бизнес может продолжать работу при вакцинации не менее 80% персонала (хотя бы одной дозой). Также он может выбирать: обслуживать без ограничений, но только вакцинированных клиентов (с сертификатами), или применять ограничения "желтой" зоны.

Требования наличия сертификата не распространяются на детей до 18 лет.

Для работы в "красной" зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также можно предоставлять только полностью вакцинированным (обладателям "зеленого" сертификата).

Напомним, ранее Фокус сообщал, что лица, которые пересекают государственную границу и имеют COVID-сертификаты, могут не уходить на самоизоляцию. Это правило распространяется и на приезжающих с оккупированных территорий.