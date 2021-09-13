Кабмин одобрил новые карантинные правила и ограничения, — Минздрав

Согласно принятому документу, в случае ужесточения ограничений будут действовать два варианта COVID-сертификатов: желтый и зеленый.

Карантин в Украине в 2021-м теперь будет с другими ограничениями, поскольку Кабинет министров одобрил изменения в постановление №1236. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые карантинные нормы помогут сдерживать эпидемическую ситуацию в стране.

Теперь карантин в Украине в 2021-м предусматривает, что COVID-сертификаты о вакцинации теперь будут иметь новые "опции" — желтая и зеленая. Документ будет содержать информацию о прививании, отрицательный результат ПЦР-теста (действительный в течение 72 часов) или про выздоровление от COVID-19.

Желтая опция предусматривает информацию о наличии первой прививке, а зеленая — полном курсе иммунизации от COVID-19.

"Теперь в случае установления желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами", — добавили в Минздраве.

Согласно новым правилам карантина в Украине в 2021-м, "желтый" уровень ограничений не затронет граждан, имеющих соответствующие сертификаты.

Владельцы получают право самостоятельно решать, предоставлять ли услуги в полном объеме только полностью вакцинированным гражданам или людям с одной прививкой от коронавирусной инфекции.

Граждане, которые пересекают государственную границу, и имеют COVID-сертификаты или данные о выздоровлении, могут не находиться на самоизоляции. Такие нормы затрагивают и тех граждан, которые приезжают с оккупированных территорий.

"COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", — резюмировали в Минздраве, комментируя решение Кабмина об обновлении постановления №1236.

Карантин в Украине в 2021-м

Глава Минздрава Виктор Ляшко предупреждал, что карантин в Украине с 13 сентября ужесточат. Министр допустил введение новых ограничений из-за роста заболеваемости и числа госпитализаций пациентов. Ляшко предупреждал, что Минздрав подал в Госкомиссию по вопросам ТЭБ и ЧС и Кабмин ходатайство об ужесточении противоэпидемических норм с 13 сентября.

Позже Фокус рассказывал, что карантин с 13 сентября ужесточать не будут. По словам Виктора Ляшко, на 15 сентября запланировано заседание Кабмина, на котором утвердят новые правила ужесточения норм и установят на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности.

Также Фокус сообщал, когда ужесточат карантин Украине в 2021-м. Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил, что изменения уже были согласованы с центральными властями, и после утверждения Кабмином нововведения, они вступят в силу через семь дней. После того как правительство одобрил новые изменения, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может рассмотреть вопрос об установлении желтого уровня эпидемической опасности.