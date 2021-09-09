Не с понедельника: в Минздраве перенесли усиление карантина до "желтого" уровня

По словам министра Виктора Ляшко, заседание Кабмина произойдет 15 сентября. На нем изменят правила ужесточения карантина, а также вернут ограничения "желтого" уровня по всей стране.

Карантин с 13 сентября ужесточать не будут, поскольку заседание правительства, на котором будут рассматривать изменения ограничений, пройдет 15 числа. Об этом на региональном форуме в одессе рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

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В частности, говоря про карантин с 13 сентября чиновник рассказал — с 9 числа есть основания для введения "желтого" уровня ограничений. Но Кабмин и Нацкомиссия по ТЕБ по Чрезвычайным ситуациям рассмотрит этот вопрос только в среду, 15 числа. Также на нем планируют внести изменения в постановление правительства касательно перехода областей в разные эпидемиологические зоны.

"Концептуальный подход такой: сначала правительство принимает изменения в постановление относительно определения желтого и красного уровней эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет принято решение о переводе всей страны до желтого уровня эпидемической опасности зоны, которое вступит в силу через 7 дней", — рассказал министр.

В дальнейшем, по словам Ляшко, вопрос перевода страны в "оранжевую" или "красную" зону будет решаться на заседании Кабмина, а касательно каждой области отдельно, когда там будут достигнуты соответствующие показатели по уровню заболеваемости, тестирования и загруженности медицинских учреждений.

Карантин с 13 сентября — что известно

О том, что карантин с 13 сентября могут ввести из-за осложнения коронавируса, говорил сам министр Виктор Ляшко. В эфире телеканала "Украина 24" чиновник допустил, что эпидемиологические ограничения могут ввести, поскольку страна "перешагнула" показатели для зеленой зоны. Также он говорил, что ведомство уже подало соответствующее ходатайство в правительство и Нацкомиссию по ТЕБ.

Напомним, в Украине планируются привилегии для вакцинированных, для их действия достаточно будет и одной дозы вакцины. На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что с началом осени в Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.

Фокус разбирался, будет ли локдаун или карантин с 13 сентября в Украине. И какие льготы обещали привитым чиновники.