"Желтая" зона откладывается: Ляшко рассказал, когда в Украине ужесточат карантин из-за COVID-19

Желтый уровень эпидемической опасности введут после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены правительством.

Минздрав будет просить Кабинет министров провести внеочередное заседание, на котором внесут изменения в постановление о действии адаптивного карантина на территории Украины. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр Виктор Ляшко.

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По его словам, в течение текущей недели Минздрав согласовал с центральными органами власти изменения в адаптивный карантин, а в данный момент отрабатываются правки с Министерством юстиции.

Желтый уровень эпидемической опасности на территории всей Украины введут только после того, как в рамках внеочередного заседания Кабинет министров одобрил предложенные МОЗ изменения.

"Как только будет их вывод (Минюста — ред.), мы будем просить премьер-министра созвать внеочередное заседание Кабинета министров, где рассмотрим вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине. После этого оно вступит в силу через 7 дней, как его одобрит правительство", — подчеркнул Ляшко, отвечая на вопросы журналистов.

После одобрения Кабмина, как заявил глава Минздрава, Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может провести заседание и объявить желтый уровень эпидемической опасности.

Что касается "красной" зоны карантина, такой уровень эпидемической опасности будет вводиться для определенных регионов Украины, где превышены показатели по заболеваемости COVID-19 и госпитализации.

Виктор Ляшко также напомнил, что в "желтой" зоне карантина учебные заведения могут работать при условии, если 80% педагогического персонала вакцинировано от COVID-19. Культурные учреждения и заведения питания смогут работать при "желтом" уровне эпидемической ситуации при условии, если сотрудники получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ранее Фокус сообщал про ужесточение карантина в Украине. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором будет рассматриваться вопрос об установлении желтого уровня эпидемической ситуации на территории всей Украины.

Позже Фокус рассказывал, что в Украине не будут ужесточать карантин с 13 сентября. По словам Виктора Ляшко, 15 сентября состоится заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об ужесточении карантина и возвращении ограничений для "желтой" зоны карантина во всех регионах страны.