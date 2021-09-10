"Жовта" зона відкладається: Ляшко розповів, коли в Україні посилять карантин через COVID-19

Жовтий рівень епідемічної небезпеки введуть після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров'я зміни будуть схвалені урядом.

МОЗ проситиме Кабінет Міністрів провести позачергове засідання, на якому внесуть зміни до постанови про дію адаптивного карантину на території України. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив міністр Віктор Ляшко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, протягом поточного тижня МОЗ погодило з центральними органами влади зміни в адаптивному карантині, а наразі відпрацьовуються правки з Міністерством юстиції.

Жовтий рівень епідемічної небезпеки на території всієї України введуть тільки після того, як у межах позачергового засідання Кабінет Міністрів схвалить запропоновані МОЗ зміни.

"Як тільки буде їхній висновок (Мін'юсту — ред.), ми будемо просити прем'єр-міністра скликати позачергове засідання Кабінету Міністрів, де розглянемо питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин. Після цього вона набуде чинності через 7 днів, як її схвалить уряд", — підкреслив Ляшко, відповідаючи на запитання журналістів.

Після схвалення Кабміну, як заявив глава МОЗ, Держкомісія з питань ТЕБ та НС може провести засідання й оголосити жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Що стосується "червоної" зони карантину, такий рівень епідемічної небезпеки буде вводитися для певних регіонів України, де перевищені показники із захворюваності на COVID-19 і госпіталізації.

Віктор Ляшко також нагадав, що в "жовтій" зоні карантину навчальні заклади можуть працювати за умови, якщо 80% педагогічного персоналу вакциновано від COVID-19. Культурні установи і заклади харчування зможуть працювати при "жовтому" рівні епідемічної ситуації за умови, якщо співробітники отримали хоча б одну дозу вакцини.

Раніше Фокус повідомляв про посилення карантину в Україні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, найближчим часом відбудеться засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, на якому буде розглядатися питання про встановлення жовтого рівня епідемічної ситуації на території всієї України.

Пізніше Фокус розповідав, що в Україні не будуть посилювати карантин з 13 вересня. За словами Віктора Ляшка, 15 вересня відбудеться засідання уряду, на якому розглянуть питання про посилення карантину і повернення обмежень для "жовтої" зони карантину в усіх регіонах країни.