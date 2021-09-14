Уряд не зупинятиме громадський транспорт під час локдауну, — Шмигаль

Працівники компаній-перевізників повинні бути щеплені мінімум однією дозою вакцини від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що транспорт під час майбутнього посилення карантинних заходів поки не планується закривати. Про це він сказав 14 вересня під час пресконференції, розповідаючи про обмеження під час можливого локдауну.

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"Адаптивний карантин залишається адаптивним", — пояснив він.

До колективів підприємств-перевізників будуть пред'являтися ті ж вимоги щодо вакцинації, що й в інших галузях. Вони повинні бути вакциновані не менше ніж на 80%: у "жовтій" зоні — мінімум одна доза, у "червоній" — повна вакцинація.

Для пасажирів збережеться вимога дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції. Сертифікати ж про вакцинацію "в громадському транспорті вимагати недоцільно".

Зазначимо, що в Ізраїлі, де ситуація з коронавірусом почала погіршуватися раніше, ніж в Україні, наприкінці серпня оновили правила поїздок у громадському транспорті. Основні з них такі:

не можна оплачувати готівкою проїзд водієві;

на міжміських та міських маршрутах, тільки якщо немає можливості увійти в інші двері, можна увійти через передні;

під час знаходження в транспорті всі повинні бути в масках;

водій не відповідає за дотримання в салоні транспорту маскового режиму, і він не може забороняти проїзд пасажирам без маски;

люди з кашлем і підвищеною температурою повинні утримуватися від поїздок у громадському транспорті.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін схвалив зміни до постанови №1236, коригувальні деякі норми карантину. Зокрема, ковідні сертифікати будуть двох кольорів: жовтого та зеленого.