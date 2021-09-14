Правительство не будет останавливать общественный транспорт во время локдауна, – Шмыгаль

Работники компаний-перевозчиков должны быть привиты минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что транспорт во время будущего ужесточения карантинных мероприятий пока не планируется закрывать. Об этом он сказал 14 сентября во время пресс-конференции, рассказывая об ограничениях во время возможного локдауна.

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"Адаптивный карантин остается адаптивным", – пояснил он.

К коллективам компаний-перевозчиков будут предъявляться те же требования по вакцинации, что и в других отраслях. Они должны быть вакцинированы не менее чем на 80%: в "желтой" зоне – минимум одна доза, в "красной" – полная вакцинация.

Для пассажиров сохранится требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Сертификаты же о вакцинации "в общественном транспорте требовать нецелесообразно".

Отметим, что в Израиле, где ситуация с коронавирусов начала ухудшаться раньше, чем в Украине, в конце августа обновили правила поездок в общественном транспорте. Основные из них такие:

нельзя оплачивать наличными проезд водителю;

на междугородних и городских маршрутах, только если нет возможности войти в другие двери, можно войти через передние;

при нахождении в транспорте все должны быть в масках;

водитель не отвечает за соблюдение в салоне транспорта масочного режима, и он не может запрещать проезд пассажирам без маски;

люди с кашлем и повышенной температурой должны воздерживаться от поездок в общественном транспорте.

Напомним, 13 сентября Кабмин одобрил изменения в постановление № 1236, корректирующие некоторые нормы карантина. В частности, ковидные сертификаты будут двух цветов: желтого и зеленого.