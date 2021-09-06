Локдаун і "поблажки" вакцинованим: у МОЗ розповіли, що чекати українцям восени (відео)

Київ, Чернівецька, Луганська та Херсонська області зараз не відповідають показникам для "зеленої" зони карантину.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у більшості регіонів України погіршується. Про це в ефірі телеканалу 1+1 попередив головний санлікар Ігор Кузін.

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Найближчим часом, судячи з показників МОЗ, Україна перейде на "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Співрозмовник у спілкуванні із заступником міністра зазначив, що на сьогоднішній день Київ, Чернівецька, Луганська та Херсонська області не відповідають показникам для "зеленої" зони карантину.

"Це певна тривога (перехід у жовту зону — ред.) з приводу того, що кількість нових випадків може потенційно рости незабаром", — заявив Ігор Кузін і припустив, що Україна не уникне локдауну.

За словами головного санлікаря, "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки може бути введений в Україні не раніше листопада. Більш того, як розповів Ігор Кузін, у разі посилення карантину вакциновані громадяни отримають "поблажки" від влади.

"До бізнесу і людей будуть застосовуватися менш жорсткі карантинні норми. Наприклад, бізнес зможе працювати, або не регулюватиметься кількість людей на один квадратний метр, якщо ми будемо говорити про функціонування спортзалів. Такі норми діятимуть для вакцинованих, як обслуговчого персоналу, так і для відвідувачів. Зараз розробляємо такі норми. Сподіваюся, найближчим часом зможемо їх оприлюднити", — продовжив заступник голови МОЗ в ефірі телеканалу.

[ + – ] Введення локдауну в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві можуть ввести локдаун із 15 вересня. За даними журналістів, Кабмін до зазначеної дати стежитиме за динамікою росту кількості заражених і госпіталізованих, після чого ухвалить остаточне рішення про посилення карантину в Києві.

Пізніше Фокус розповів, що влада Києва спростувала інформацію про локдаун із 15 вересня. Жорсткий карантин у Києві можливий за умови, якщо столиця на тлі збільшення кількості заражених перейде в жовту або червону зони карантину.