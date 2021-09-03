Кабмін може ввести локдаун в Києві з 15 вересня, — ЗМІ

За інформацією журналістів, остаточне рішення про введення обмежень уряд ухвалить, виходячи з динаміки зростання заражених коронавірусом.

У Києві вже 15 вересня можуть ввести локдаун через збільшення кількості хворих коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на обізнане джерело.

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За словами співрозмовника, жорсткі обмеження торкнуться, насамперед, громадського транспорту в Києві.

Кабмін до 15 вересня, як розповідають журналісти, буде стежити за динамікою росту зараженими COVID-19 в Києві і від статистики безпосередньо залежить, якими саме будуть обмеження для населення і бізнесу.

"Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них (Кабінету міністрів — ред.) ще півтора тижні до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих коронавірусом і вже від цієї статистики вирішуватимуть, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту", — йдеться в повідомленні УНН.

Журналісти також зазначили, що карантинні обмеження в рамках нового локдауну торкнуться як роботи приватного сектору (кафе, ресторани, салони краси — ред.), так і системи громадського транспорту. Наприклад, поїздки в столичному метрополітені можуть обмежити через сервіс "Київ Цифровий".

За даними КМДА, в Києві спостерігається тенденція збільшення кількості госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на інфекцію, і нових випадків зараження:

29 серпня — 28 госпіталізацій / 240 випадків;

30 серпня — 24 госпіталізації / 148 випадків;

31 серпня — 29 госпіталізацій / 204 випадків;

1 вересня — 47 госпіталізацій / 268 випадків;

2 вересня — 40 госпіталізацій / 309 випадків;

3 вересня — 44 госпіталізацій / 321 випадок.

Крім цього, в період із 29 по 3 вересня в Києві від COVID-19 померли 9 осіб.

Раніше Фокус попереджав, що Україна наближається до торішніх коронавірусних показників. Найгірші показники COVID-19 у Чернівецькій області, де за останні 14 днів утричі збільшилася кількість нових випадків заражень і вдвічі більше зафіксовано госпіталізацій.

Також Фокус розповідав, що МОЗ анонсувало можливі карантинні обмеження для українців. За словами Ігоря Кузіна, Україна використовує досвід країн Європи, в яких невакцинованим громадянам створюють максимальні перешкоди в доступі до публічних місць. Санлікар також припустив, що нещеплених українців зобов'яжуть регулярно здавати ПЛР-тести.