Локдаун у Києві з 15 вересня: влада відреагувала на інформацію про посилення карантину

Введення жорстких карантинних обмежень можливе за умови, якщо столиця потрапить у жовту або червону зону карантину.

Влада Києва спростувала інформацію про те, що в Києві з 15 вересня введуть новий локдаун. Про це в коментарі Сегодня заявив глава столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан.

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За його словами, посилення карантину і введення всіх протиепідемічних обмежень у Києві можливе, якщо столиця через зростання числа заражень і госпіталізацій перейде в жовту зону карантину.

Олег Рубан запевнив, що захворюваність на COVID-19 у Києві повністю контрольована, а влада розглядає всі сценарії розвитку подій.

Глава Держпродпотребслужби Києва також спростував інформацію про те, що з 15 вересня буде введений локдаун, який вплине на роботу громадського транспорту.

"Це недостовірна інформація (локдаун у Києві з 15 вересня — ред.). Таке рішення може прийняти тільки Наукова рада або МОЗ. Також обмеження поки не торкнуться транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить у червону зону, але поки таких перспектив у Києва немає", — продовжив Олег Рубан у спілкуванні з журналістами.

Чиновник також попередив, що з 6 вересня в Києві будуть працювати 10 груп, які відповідають за контроль протиепідеміологічного режиму. За словами Олега Рубана, фахівці будуть навідуватися в школи, вищі навчальні заклади, гуртожитки та інші місця масового скупчення людей.

"Це ті вимоги, які необхідно дотримуватися в карантин у зеленій зоні: безпечна дистанція, носіння масок і дезінфекція рук", — резюмував він у коментарі журналістам.

Раніше Фокус повідомляв про те, що новий локдаун у Києві можуть ввести 15 вересня. Остаточне рішення про посилення обмежень за Кабміном, який до зазначеної дати буде стежити за динамікою росту числа заражених на COVID-19.

Також Фокус розповідав, що Україна наближається до торішніх показників захворюваності на COVID-19. Найгірша статистика в Чернівецькій області, де тільки за останні два тижні в три рази збільшилася кількість хворих, і у два рази — кількість госпіталізацій з COVID-19.