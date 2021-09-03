Локдаун в Киеве с 15 сентября: власти отреагировали на информацию об ужесточении карантина

Введение жестких карантинных ограничений возможно при условии, если столица попадет в желтую или красную зону карантина.

Власти Киева опровергли информацию о том, что в Киеве с 15 сентября введут новый локдаун. Об этом в комментарии Сегодня заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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По его словам, ужесточение карантина и введение всех противоэпидемиологических ограничений в Киеве возможно, если столица из-за роста числа заражений и госпитализаций перейдет в желтую зону карантина.

Олег Рубан заверил, что заболеваемость COVID-19 в Киеве полностью контролируемая, а власти рассматривают все сценарии развития событий.

Глава Госпродпотребслужбы Киева также опроверг информацию о том, что с 15 сентября будет введен локдаун, который повлияет на работу общественного транспорта.

"Это недостоверная информация (локдаун в Киеве с 15 сентября — ред.). Такое решение может принять только научный совет или МОЗ. Также ограничения пока не коснутся транспорта. Они возможны лишь в том случае, если город попадет в красную зону, но пока таких перспектив у Киева нет", — продолжил Олег Рубан в общении с журналистами.

Чиновник также предупредил, что с 6 сентября в Киеве будут работать 10 групп, отвечающие за контроль противоэпидемиологического режима. По словам Олега Рубана, специалисты будут наведываться в школы, высшие учебные заведения, общежития и другие места массового скопления людей.

"Это те требования, которые необходимо соблюдать в карантин в зеленой зоне: безопасная дистанция, ношение масок и дезинфекция рук", — резюмировал он в комментарии журналистам.

Ранее Фокус сообщал о том, что новый локдаун в Киеве могут ввести 15 сентября. Окончательное решение об ужесточении ограничений за Кабмином, который до указанной даты будет следить за динамикой роста числа зараженных COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что Украина приближается к прошлогодним показателям по заболеваемости COVID-19. Наихудшая статистика в Черновицкой области, где только за последние две недели в три раза увеличилось число больных, и в два раза — количество госпитализаций с COVID-19.