Підступні мутації Омікрона можуть спричинити хвилю COVID-19 цієї осені

Мутації, що проявляють себе у різних формах, допомагають обійти захист імунної системи людини.

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В останні роки осінній і зимовий період були трагічними для людини. У жовтні 2020 року випадки хронічної інфекції почали стрімко зростати. Торік у листопаді людство зіштовхнулося із тяжким штамом коронавірусу Дельта.

Ніхто не знає, що станеться під час третьої зими епохи пандемії. Але вже сьогодні є тривожні ознаки того, що ми можемо зіткнутися з третьою хвилею інфекцій і смертей, пише ScienceNews.

У деяких європейських країнах збільшується кількість випадків госпіталізацій. Одним із прикладів є Велика Британія. А те, що відбувається за океаном, скоро може дістатись і США. На національному рівні й у більшості штатів зберігається тенденція зменшення випадків захворювання.

Але експерти переймаються тим, що це може тривати недовго, оскільки температура падає. Дедалі більше людей збирається у приміщеннях, де коронавірус має більше шансів поширитися. У деяких північно-східних штатах спостерігалося різке підвищення рівня коронавірусу в стічних водах, що свідчить про зростання передавання. І це не відображено в офіційній кількості випадків.

Цьогоріч також багато нових видів штаму Омікрон. І вони можуть змінити майбутнє. Можливо все буде стабільним, оскільки сьогодні вже є набагато більше препаратів, ніж раніше. Крім того, більшість людей зазнали впливу вірусу через вакцинацію або менш бажаний шлях — інфекцію. Це означає, що наша імунна система має під рукою вакцину від вірусу. Наші антитіла та Т-клітини навчені працювати на вищій швидкості, якщо через коронавірус спрацює тривожний сигнал, коли він потрапляє в ніс, горло або легені.

Але є і погані новини. За останній рік варіант омікрон набув кількох масок у вигляді мутацій, що допомагають вірусу ховатися від імунної системи. Влітку версія під назвою BA.5 стала домінувальною, витіснивши своїх родичів BA.2 та BA.2.12.1. Наразі дослідники стежать за новою буквено-цифровою командою версій Omicron. Можливо, раптово з'явиться новий варіант вірусу, який випередить усіх родичів.

Водночас більш імовірно, що в наступні кілька місяців наша увага буде прикута до цілої низки нових варіантів, що обумовлений гонкою озброєнь між нашою імунною системою і вірусом. Деякі дослідження говорять про те, що деякі види вірусу незалежно набули мутації, які дозволяють уникати імунної захисту. Дослідники з'ясували, що дві новітні версії омікрон, BQ.1.1 і BA.2.75.2 особливо вправні в ухиленні від окремих антитіл, взятих у людей, котрі одужали від інфекції BA.2 або BA.5.

Наразі чиновники вживають певних заходів. Цієї осені Pfizer/BioNTech і Moderna випустили модифіковані версії своїх мРНК-вакцин, що борються як з оригінальною версією коронавірусу, так і з Омікроном, щоб дати імунній системі курс відновлення.

Насамкінець, досить небезпечно й те, що коронавірусна інфекція може посилювати вже наявні респіраторні захворювання. Експерти радять готуватися до "твіндемії" у Північній півкулі. Одночасно люди хворітимуть і на грип, і на коронавірус.

Раніше Фокус писав про нові досягнення у лікуванні тяжких захворювань. Засновники BioNTech вважають, що до кінця десятиліття з'явиться вакцина від раку.