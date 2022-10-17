Коварные мутации Омикрона могут вызвать волну COVID-19 этой осенью

Мутации, проявляющие себя в разных формах, помогают обойти защиту иммунной системы человека.

Related video

В последние годы осенний и зимний период были трагичны для человека. В октябре 2020 года случаи хронической инфекции начали стремительно расти. В прошлом году в ноябре человечество столкнулось с тяжелым штаммом коронавируса Дельта.

Никто не знает, что произойдет во время третьей зимы эпохи пандемии. Но уже сегодня есть тревожные признаки того, что мы можем столкнуться с третьей волной инфекций и смертей, пишет ScienceNews.

В некоторых европейских странах увеличивается количество случаев госпитализаций. Одним из примеров является Великобритания. А то, что происходит за океаном, скоро может добраться и до США. На национальном уровне и в большинстве штатов сохраняется тенденция уменьшения случаев заболевания.

Но эксперты волнуются, что это может длиться недолго, поскольку температура падает. Все больше людей собирается в помещениях, где коронавирус имеет больше шансов распространиться. В некоторых северо-восточных штатах наблюдалось резкое повышение уровня коронавируса в сточных водах, свидетельствующее о росте передачи. И это не отображено в официальном количестве случаев.

В этом году также много новых видов штамма Омикрон. И они могут изменить будущее. Возможно, все будет стабильным, поскольку сегодня уже есть гораздо больше препаратов, чем раньше. Кроме того, большинство людей испытали влияние вируса из-за вакцинации или менее желаемый путь — инфекцию. Это означает, что наша иммунная система имеет под рукой вакцину от вируса. Наши антитела и Т-клетки научены работать на более высокой скорости, если из-за коронавируса сработает тревожный сигнал, когда он попадает в нос, горло или легкие.

Но есть и плохие новости. За последний год вариант омикрон принял несколько масок в виде мутаций, помогающих вирусу скрываться от нашей иммунной системы. Летом версия под названием BA.5 стала доминирующей, вытеснив своих родственников BA.2 и BA.2.12.1. В настоящее время исследователи следят за новой буквенно-цифровой командой версий Omicron. Возможно, внезапно появится новый вариант вируса, который опередит всех родственников.

Вместе с тем более вероятно, что в последующие несколько месяцев наше внимание будет приковано к целому ряду новых вариантов, который обусловлен гонкой вооружений между нашей иммунной системой и вирусом. Некоторые исследования говорят о том, что некоторые виды вируса независимо приобрели мутации, которые позволяют избегать иммунной зашиты. Исследователи обнаружили, что две новейшие версии омикрон, BQ.1.1 и BA.2.75.2 особенно искусны в уклонении от отдельных антител, взятых у людей, выздоровевших от инфекции BA.2 или BA.5.

В настоящее время чиновники принимают определенные меры. Этой осенью Pfizer/BioNTech и Moderna выпустили модифицированные версии своих мРНК-вакцин, сражающихся как с оригинальной версией коронавируса, так и с Омикроном, чтобы дать иммунной системе курс восстановления.

Напоследок, достаточно опасно и то, что коронавирусная инфекция может усугублять уже имеющиеся респираторные заболевания. Эксперты советуют готовиться к "твиндемии" в Северном полушарии. Одновременно люди будут болеть и гриппом, и коронавирусом.

Ранее Фокус писал о новых достижениях в лечении тяжелых заболеваний. Основатели BioNTech полагают, что к концу десятилетия появится вакцина от рака.