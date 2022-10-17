На порозі відкриття. Ефективна вакцина від раку з'явиться вже до кінця десятиліття

Засновники BioNTech вважають, що в найближчому майбутньому з'явиться персоналізована вакцина від раку.

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Учені десятиліттями шукають ефективні способи боротьби з раком, і, схоже, сьогодні дослідники готові заявити про деякий прорив у цій галузі — засновники BioNTech планують запустити в широкі маси вакцини від раку вже до кінця поточного десятиліття, пише Science Alert.

Подружжя-імунологи Угур Шахін і Озлем Тюречі розповіли, що на створення подібних ліків їх наштовхнув досвід роботи в онкологічних відділеннях як молодих лікарів. Ще тоді вони були розчаровані, що не можуть запропонувати онкологічним пацієнтам гідного лікування захворювання.

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У ході роботи над вакциною проти COVID-19, яка була розроблена компанією подружжя в партнерстві з Pfizer, вони припустили, що технології мРНК також можуть бути корисними і в боротьбі з раком.

У результаті вчені вважають, що вже до 2030 року їм вдасться закінчити розробку та запустити в широке користування ефективну вакцину проти раку. Передбачається, що нові ліки зможуть навчити організм розпізнавати й атакувати рак за допомогою нових технологій.

За словами професора Шахіна, нова вакцина буде персоналізована й індивідуалізована. Пацієнт зможе отримати вакцину відразу після операції, це дозволить організму створити імунну відповідь на клітини пухлини, що залишилися, а в ідеалі й знищити їх.

Учені також зазначають, що за час розробки вони навчилися індукувати й спрямовувати Т-клітини-кілери, які мають допомогти пацієнтам перемогти рак. Із кожним новим дослідженням і пацієнтом ученим вдається дізнатися все більше й більше про ракові клітини та способи боротьби з ними.

Водночас імунологи відзначають, що їм ще належить з'ясувати, які види медичних втручань необхідно буде застосовувати медикам у поєднанні вакцини, а також зрозуміти, що необхідно змінити в ліках, щоб досягти повного вилікування пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося перетворити ракові клітини на "ласощі" для імунної системи.