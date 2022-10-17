На пороге открытия. Эффективная вакцина от рака появится уже к концу десятилетия

Основатели BioNTech считают, что в обозримом будущем появится персонализированная вакцина от рака.

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Ученые десятилетиями ищут эффективные способы борьбы с раком и, похоже, сегодня исследователи готовы заявить о некотором прорыве в этой области — основатели BioNTech планируют запустить в широкие массы вакцины от рака уже к концу текущего десятилетия, пишет Science Alert.

Супруги-иммунологи Угур Шахин и Озлем Тюречи рассказали, что на создание подобного лекарства их натолкнул опыт работы в онкологических отделениях в качестве молодых врачей. Еще тогда они были разочарованы тем, что не могут предложить онкологическим пациентам достойного лечения заболевания.

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В ходе работы над вакциной против COVID-19, которая была разработана компанией супругов в партнерстве с Pfizer, они предположили, что мРНК технологии также могут быть полезными и в борьбе с раком.

В результате ученые считают, что уже к 2030 году им удастся закончить разработку и запустить в широкое пользование эффективную вакцину против рака. Предполагается, что новое лекарство сможет научить организм распознавать и атаковать рак с помощью новых технологий.

По словам профессора Шахина, новая вакцина будет персонализирована и индивидуализирована. Пациент сможет получить вакцину сразу после операции, это позволит организму создать иммунный ответ на оставшиеся клетки опухоли, а в идеале и уничтожить их.

Ученые также отмечают, что за время разработки они научились индуцировать и направлять Т-клетки-киллеры, которые должны помочь пациентам победить рак. С каждым новым исследованием и пациентом, ученым удается узнать все больше и больше о раковых клетках и способах борьбы с ними.

В то же время иммунологи отмечают, что им еще предстоит выяснить, какие виды медицинских вмешательств необходимо будет применять медикам в сочетании вакцины, а также понять, что необходимо поменять в лекарстве, чтобы добиться полного излечения пациентов.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось превратить раковые клетки в "лакомство" для иммунной системы.