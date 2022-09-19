Прорыв в лечении рака. Ученые превратили раковые клетки в "лакомство" для иммунной системы

Исследователи разработали лекарство, способное рисовать гигантский сигнал "съешь меня" на белке гена, вызывающего онкологические заболевания.

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Не одно десятилетие ученые находятся в поисках эффективного способа борьбы с раком. Если бы наша иммунная система могла бы обнаруживать раковые клетки, она вполне могла бы справиться с их уничтожением сама. Однако белок гена, вызывающего рак (KRAS) способен хорошо маскироваться и наша иммунная система не успевает вовремя отреагировать, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые и Калифорнийского университета в Сан-Франциско сосредоточились на разработке лекарства, которое бы вывело белок KRAS на поверхность клетки, тем самым давая возможность иммунной системе самостоятельно справиться с заболеванием.

Более ранние исследования показали, что KRAS отвечает за четверть всех возможных опухолей, что делает новый подход лечения рака невероятно перспективным. Простыми словами, новый препарат способен поднять KRAS на поверхность раковой клетки и послать иммунной системе недвусмысленный сигнал "съешь меня". Таким образом белок становится не только "видимым" для иммунной системы, но и фактически является лучшим "лакомством" для нее.

Отметим, что соавтор исследования Кевин Шокат и его коллеги давно занимаются изучением белка KRAS. Во многом именно их ранние наработки позволили продвинуться настолько вперед. Например, ранее команда ученых уже разработала препарат Соторасиб (Lumakras), который способен блокировать рост опухолей. Сегодня ученые разработали препарат ARS1620, который действует, как некий маркер, оставляя "мишень" на раковой клетке. В результате иммунная система получает сигнал, что ей необходимо избавиться от клетки, на которой расположены маркеры.

По словам соавтора исследования, это открытие всего лишь начало — в дальнейшем ученым еще предстоит провести ряд лабораторных исследований на людях. Однако уже сейчас можно сказать, что мир стоит на пороге открытия новой методики борьбы с раком.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые назвали два фактора, которые больше всего повышают риск развития рака.