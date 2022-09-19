Прорив у лікуванні раку. Вчені перетворили ракові клітини на "ласощі" для імунної системи

Дослідники розробили ліки, здатні малювати гігантський сигнал "з'їж мене" на білку гена, що викликає онкологічні захворювання.

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Не одне десятиліття вчені перебувають у пошуках ефективного способу боротьби з раком. Якби наша імунна система могла виявляти ракові клітини, вона цілком могла б упоратися з їх знищенням сама. Однак білок гена, що викликає рак (KRAS), здатний добре маскуватися, і наша імунна система не встигає вчасно відреагувати, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені та Каліфорнійського університету в Сан-Франциско зосередилися на розробці ліків, які б вивели білок KRAS на поверхню клітини, тим самим даючи можливість імунній системі самостійно впоратися із захворюванням.

Раніше дослідження показали, що KRAS відповідає за чверть усіх можливих пухлин, що робить новий підхід лікування раку неймовірно перспективним. Простими словами, новий препарат здатний підняти KRAS на поверхню ракової клітинини та надіслати імунній системі недвозначний сигнал "з'їж мене". Так білок стає не тільки "видимим" для імунної системи, але й фактично є найкращими "ласощами" для неї.

Зазначимо, що співавтор дослідження Кевін Шокат і його колеги давно займаються вивченням білка KRAS. Багато в чому саме їхні ранні доробки дозволили просунутися настільки вперед. Наприклад, раніше команда вчених уже розробила препарат "Соторасиб" (Lumakras), який здатний блокувати ріст пухлин. Сьогодні вчені розробили препарат ARS1620, який діє як маркер, залишаючи "мішень" на раковій клітині. В результаті імунна система отримує сигнал, що їй необхідно позбавитися клітини, на якій розташовані маркери.

За словами співавтора дослідження, це відкриття лише початок — надалі вченим ще належить провести низку лабораторних досліджень на людях. Проте вже зараз можна сказати, що світ стоїть на порозі відкриття нової методики боротьби з раком.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені назвали два фактори, які найбільше підвищують ризик розвитку раку.