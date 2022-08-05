Учені назвали 2 фактори, які найбільше підвищують ризики раку

Раніше експертам уже було відомо про те, що індекс маси тіла, харчування, фізична активність і сімейна історія хвороби значно впливають на виникнення раку. Однак тепер вони виявили найголовніші фактори.

У ході свого нового дослідження експерти визначили 2 найзначніші фактори, які збільшують ризик розвитку будь-якого раку, пише IFLS.

Раніше експертам уже було відомо про те, що індекс маси тіла (ІМТ), харчування, фізична активність і сімейна історія хвороби значно впливають на виникнення раку, однак саме вік старше 50 років і куріння — основні фактори.

Команда вчених вивчила дані 429 991 людини зі США, які не мали раку, і спостерігали за кожною з них протягом 5 років. Також протягом цього часу вони прагнули визначити фактори, пов'язані з більш ніж двовідсотковим абсолютним ризиком будь-якого раку.

"Так ми дійшли висновку, що абсолютний ризик розвитку будь-якого раку протягом 5 років спостерігався майже в усіх учасників чоловічої та жіночої статі віком 50 років і старше. На другому місці після віку було куріння", — розповіли фахівці.

Протягом усього дослідження діагностували 15 226 випадків раку. Варто зазначити, що при цьому в чоловіків найчастіше спостерігався рак передміхурової залози та легень, а у жінок — рак молочної залози та матки.

На 3 місці серед факторів ризику для чоловіків були:

алкоголь;

рак у родичів;

споживання червоного м'яса;

низька фізична активність.

Для жінок:

індекс маси тіла;

діабет 2 типу;

гістеректомія.

"Враховуючи той факт, що ми сподіваємося на використання в майбутньому тестів, здатних визначити кілька типів раку, нам необхідно розбиратися в тому, хто наражається на найбільший ризик розвитку будь-якого типу раку", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти з'ясували, як зелені банани впливають на рак. Як виявилося, вживання зелених бананів, а також злаків, макаронів і рису знижує ризики розвитку раку стравоходу, шлунка, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки.