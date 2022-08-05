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Технології та наука

Учені назвали 2 фактори, які найбільше підвищують ризики раку

чоловік, люлька, дим, фото
Протягом усього дослідження діагностували 15 226 випадків раку

Раніше експертам уже було відомо про те, що індекс маси тіла, харчування, фізична активність і сімейна історія хвороби значно впливають на виникнення раку. Однак тепер вони виявили найголовніші фактори.

У ході свого нового дослідження експерти визначили 2 найзначніші фактори, які збільшують ризик розвитку будь-якого раку, пише IFLS.

Раніше експертам уже було відомо про те, що індекс маси тіла (ІМТ), харчування, фізична активність і сімейна історія хвороби значно впливають на виникнення раку, однак саме вік старше 50 років і куріння — основні фактори.

Команда вчених вивчила дані 429 991 людини зі США, які не мали раку, і спостерігали за кожною з них протягом 5 років. Також протягом цього часу вони прагнули визначити фактори, пов'язані з більш ніж двовідсотковим абсолютним ризиком будь-якого раку.

"Так ми дійшли висновку, що абсолютний ризик розвитку будь-якого раку протягом 5 років спостерігався майже в усіх учасників чоловічої та жіночої статі віком 50 років і старше. На другому місці після віку було куріння", — розповіли фахівці.

Протягом усього дослідження діагностували 15 226 випадків раку. Варто зазначити, що при цьому в чоловіків найчастіше спостерігався рак передміхурової залози та легень, а у жінок — рак молочної залози та матки.

На 3 місці серед факторів ризику для чоловіків були:

  • алкоголь;
  • рак у родичів;
  • споживання червоного м'яса;
  • низька фізична активність.

Для жінок:

  • індекс маси тіла;
  • діабет 2 типу;
  • гістеректомія.

"Враховуючи той факт, що ми сподіваємося на використання в майбутньому тестів, здатних визначити кілька типів раку, нам необхідно розбиратися в тому, хто наражається на найбільший ризик розвитку будь-якого типу раку", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти з'ясували, як зелені банани впливають на рак. Як виявилося, вживання зелених бананів, а також злаків, макаронів і рису знижує ризики розвитку раку стравоходу, шлунка, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки.