Вчені розповіли, як зелені банани запобігають раку

Зокрема йдеться про рак стравоходу, шлунка, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки.

Під час свого недавнього дослідження вчені з'ясували, що стійкий крохмаль може відігравати важливу роль у стримуванні певних видів раку, пише IFLS.

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Виявлено, що клітковина, яка ферментується, міститься в вівсі, злаках, зелених бананах, а також в макаронах і рисі, також відома як стійкий крохмаль (або резистентний крохмаль/неперетравлюваний крохмаль) знижує ризик розвитку деяких видів раку більш ніж наполовину.

Дослідження охопило майже 1000 пацієнтів із синдромом Лінча, спадковим захворюванням, яке наражає людей на вищий ризик розвитку деяких видів раку віком до 50 років.

[ + – ] Резистентний крохмаль також міститься у рисі

Дослідження проводилось протягом 20 років. Під час експерименту учасників поділили на 3 групи. Перша приймала резистентний крохмаль, друга аспірин, а третя — плацебо. Наприкінці етапу лікування не було загальної різниці між тими, хто приймав резистентний крохмаль або аспірин, та тими, хто їх не приймав. Проте команда вчених очікувала довгостроковішого ефекту та розробила дослідження для подальшого спостереження.

"У результаті ми з'ясували, що неперетравлюваний крохмаль знижує ризик розвитку раку на понад 60%. Ефект був найпомітніший у верхній частині кишечника. Це важливо, оскільки рак верхніх відділів шлунково-кишкового тракту важко діагностувати, і його часто не виявляють на ранній стадії.", — пояснив професор Джон Мазерс із Ньюкаслського університету.

Що стосується того, як стійкий крохмаль знижує ризик розвитку раку, дослідники припускають, що він змінює бактеріальний метаболізм жовчних кислот, і зменшує ті типи жовчних кислот, які можуть пошкодити нашу ДНК, і зрештою викликати рак. Однак для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

[ + – ] Переваги резистентного крохмалю в зниженні ризику раку не були однаковими для всіх типів раку, але для деяких видів ризик знизився більш ніж удвічі

Переваги резистентного крохмалю в зниженні ризику раку не були однаковими для всіх типів раку, але для деяких видів ризик знизився більш ніж удвічі. Ефект спостерігався в людей, які приймали добавку порошку резистентного крохмалю щодня протягом 2 років та зберігався навіть через 10 років після припинення прийому добавки.

Ракові захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, включаючи рак стравоходу, шлунка, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки були особливо пов'язані з поліпшенням стану при дотриманні прийняття порошку з крохмалем.

"Доза, яку ми використовували в експеримент, дорівнює вживанню зеленого банана на щоденній основі. До того, як фрукт стане занадто стиглим і м'яким, крохмаль у бананах може чинити опір розщепленню і досягає кишечника, де він змінює тип бактерій, які там живуть", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили нову особливість раку молочної залози. Як виявилося, метастази під час раку молочної залози найбільше поширюються в нічний час.