Ученые рассказали, как зеленые бананы предотвращают рак

В частности речь идет о раке пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.

В ходе своего недавнего исследования ученые выяснили, что устойчивый крахмал может играть важную роль в сдерживании определенных видов рака, пишет IFLS.

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Было обнаружено, что ферментируемая клетчатка, содержащаяся в овсе, злаках, зеленых бананах, а также в макаронах и рисе, также известная как устойчивый крахмал (или резистентный крахмал/неперевариваемый крахмал) снижает риск развития некоторых видов рака более чем наполовину.

Исследование охватило почти 1000 пациентов с синдромом Линча, наследственным заболеванием, которое подвергает людей более высокому риску развития некоторых видов рака в возрасте до 50 лет.

[ + – ] Резистентный крахмал также содержится в рисе

Исследование проводилось в течение 20 лет. В ходе эксперимента участники были разделаны на 3 группы. Первая принимала резистентный крахмал, вторая аспирин, а третья плацебо. В конце этапа лечения не было общей разницы между теми, кто принимал резистентный крахмал или аспирин, и теми, кто их не принимал. Однако команда ученых ожидала более долгосрочного эффекта и разработала исследование для дальнейшего наблюдения.

"В итоге мы выяснили, что неперевариваемый крахмал снижает риск развития рака более чем на 60%. Эффект был наиболее заметен в верхней части кишечника. Это важно, поскольку рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта трудно диагностировать, и его часто не обнаруживают на ранней стадии", — объяснил профессор Джон Мазерс из Ньюкаслского университета.

Что касается того, как устойчивый крахмал снижает риск развития рака, исследователи предполагают, что он изменяет бактериальный метаболизм желчных кислот, и уменьшает те типы желчных кислот, которые могут повредить нашу ДНК, и в конечном итоге вызвать рак. Однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

[ + – ] Преимущества резистентного крахмала в снижении риска рака не были одинаковыми для всех типов рака, но для некоторых видов риск снизился более чем вдвое

Преимущества резистентного крахмала в снижении риска рака не были одинаковыми для всех типов рака, но для некоторых видов риск снизился более чем вдвое. Эффект наблюдался у людей, которые принимали добавку порошка резистентного крахмала каждый день в течение 2 лет и сохранялся даже через 10 лет после прекращения приема добавки.

Раковые заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта включая рак пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки были особенно связаны с улучшением состояния при соблюдении принятия порошка с крахмалом.

"Доза, которую мы использовали в эксперимент равна употреблению зеленого банана на ежедневной основе. До того, как фрукт станет слишком спелым и мягким, крахмал в бананах может сопротивляться расщеплению и достигает кишечника, где он изменяет тип бактерий, которые там живут", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее ученые обнаружили новую особенность рака молочной железы. Как оказалось, метастазы во время рака молочной железы наиболее сильно распространяются в ночное время.