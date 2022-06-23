Растет в определенное время суток: найдена новая особенность рака молочной железы

Этот вид рака, как показывает исследование более эффективно распространяется в определенное время суток.

Согласно данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы — это один из самых распространенных видов рака в мире. Ежегодно на планете регистрируют 2,3 млн случаев. Новое исследование швейцарских ученых показывает, что метастазы во время рака молочной железы наиболее сильно распространяются в ночное время, когда заболевшие женщины спят, сообщает Express.

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Сейчас известно о том, что, если обнаружить рак молочной железы на начальном этапе развития, еще до того, как распространились метастазы, в основном можно вылечить эту болезнь. Процесс распространения метастаз — это распространение раковых клеток из изначальной опухоли по всему телу. Благодаря этому опухоли могут появится и в других органах.

Процесс распространения метастаз

Раньше ученые считали, что метастазы распространяются постоянно, а потому не уделяли особого внимания этому процессу. Но новое исследование показывает, что наиболее эффективно метастазы распространяются тогда, когда женщины с раком молочной железы спят, то есть ночью.

[ + – ] Сейчас известно о том, что, если обнаружить рак молочной железы на начальном этапе развития, еще до того, как распространились метастазы, в основном можно вылечить эту болезнь. Процесс распространения метастаз — это распространение раковых клеток из изначальной опухоли по всему телу. Благодаря этому опухоли могут появится и в других органах Фото: Express

В рамках исследования ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили распространения метастаз у женщин с раком молочной железы.

"Мы выяснили, что раковая опухоль производит больше раковых клеток именно в ночное время суток, когда организм спит. Эти "ночные" клетки могут делиться быстрее, что приводит к более ускоренному процессу распространения метастаз по телу, по сравнению с "дневными" раковыми клетками", — говорит Никола Ацето из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Уровень раковых клеток в крови пациентов отличается в зависимости от времени суток

По словам ученых, выход раковых клеток из опухоли контролирует такой гормон, как мелатонин, которые определяет для организма суточный ритм, то есть смену дня и ночи. Также ученые выяснили, что время для сбора образцов крови и опухолей у пациентов может повлиять на полученные результаты. Исследование показало, что уровень раковых клеток в крови пациентов отличается в зависимости от того, когда была взята кровь на анализ – днем или ночью.

[ + – ] Раньше ученые считали, что метастазы распространяются постоянно, а потому не уделяли особого внимания этому процессу. Но новое исследование показывает, что наиболее эффективно метастазы распространяются тогда, когда женщины с раком молочной железы спят, то есть ночью Фото: Express

"Эти результаты говорят о том, что нужно записывать время взятия образцов во время лечения пациентов, чтобы можно было увидеть точное распространение болезни", — говорит Ацето.

Следующий этап исследования

Теперь ученые сосредоточили свое внимание на том, каким образом можно применить новые данные для улучшения нынешних методов лечения не только рака молочной железы, но и других видов этой болезни.

"Теперь наша задача – это выяснить, ведут ли себя раковые клетки во время заболевания другими видами рака так же, как это делают клетки во время развития рака молочной железы", — говорит Ацето.

Также ученые хотят выяснить станет ли лечение рака более эффективным, если проводить лечение пациентов в разное время суток.

Фокус уже писал о том, как работает экспериментальный препарат для лечения рака, который вызвал ремиссию болезни у 100% испытуемых пациентов.

Также Фокус писал о том, что опасная болезнь из прошлого становится устойчивой к антибиотикам. Речь идет о таком кишечном заболевании, как брюшной тиф, которое в 20% случаев, при отсутствии лечения приводит к смертельному исходу.