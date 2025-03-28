Известная украинская актриса рассказала о лечении в психиатрической больнице: что произошло (фото)

Украинская актриса Анастасия Пустовит призналась, что смогла преодолеть тяжелую депрессию, генерализованное тревожное расстройство и ПТСР.

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Об этом звезда сериала "Первые ласточки" сообщила в своих соцсетях 28 марта.

Пустовит рассказала поклонникам, что на фоне войны столкнулась с рядом психологических проблем. В свое время ее даже преследовало желание покончить жизнь самоубийством.

"У меня была диагностирована тяжелая депрессия, генерализованное тревожное расстройство и ПТСР. Кто-то скажет, что это много, но опыт (на тот момент) 2,5 лет войны с вами поспорит. В больницу я легла потому что имела устойчивые суицидальные намерения. Это даже не мысли, я планировала. Я знала, что напишу в записке и где именно я это сделаю", — рассказала актриса, показав себя в том состоянии.

Анастасия Пустовит преодолела депрессию

"Это скрин с видео, после которого я сделала паузу на два месяца и ушла на лечение", — призналась Анастасия, однако все видео не показала, ведь это слишком личное.

Пустовит вовремя обратилась к специалистам, поэтому ей удалось преодолеть тяжелую болезнь. По словам актрисы кино и театра, это произошло путем работы со специалистами и наблюдениями в психиатрической больнице.

"Для меня это огромная победа. Я счастлива, что мне удалось справиться. Я прошла и психиатра, и психотерапевта, и психиатрическую больницу. Мне не страшно это писать и более того, я бы хотела снять с этих слов табуированность. Если ты легла в психиатрическую больницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это надо тем, кто так как и я борется со смертельной болезнью", — отметила знаменитость.

Анастасия добавила, что уверена, что начала болеть еще до войны, а с ней это состояние только ухудшилось. Теперь она чувствует себя хорошо, однако терапию не бросает.

"Я начинаю новый путь, где наконец родились новые смыслы", — отметила Пустовит.

Напомним, украинский актер Алексей Гнатовский ответил, готов ли присоединиться к рядам ВСУ.

Также Фокус писал об откровениях Анастасии Пустовит относительно ее возлюбленного в ВСУ и готовности пойти на фронт.