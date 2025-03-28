Відома українська акторка розповіла про лікування в психіатричній лікарні: що сталося (фото)

Українська акторка Анастасія Пустовіт зізналася, що змогла подолати важку депресію, генералізований тривожний розлад і ПТСР.

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Про це зірка серіалу "Перші ластівки" повідомила у своїх соцмережах 28 березня.

Пустовіт розповіла прихильникам, що на тлі війни зіткнулася з низкою психологічних проблем. Свого часу її навіть переслідувало бажання покінчити життя самогубством.

"У мене було діагностовано важку депресію, генералізований тривожний розлад і ПТСР. Хтось скаже, що це забагато, але досвід (на той момент) 2,5 років війни з вами посперечається. В лікарню я лягла бо мала стійкі суїцидальні наміри. Це навіть не думки, я планувала. Я знала, що напишу в записці і де саме я це зроблю", — розповіла акторка, показавши себе в тому стані.

Анастасія Пустовіт подолала депресію

"Це скрін з відео, після якого я зробила паузу на два місяці і пішла на лікування", — зізналася Анастасія, проте все відео не показала, адже це занадто особисте.

Пустовіт вчасно звернулася до фахівців, тому їй вдалося подолати важку хворобу. За словами акторки кіно та театру, це відбулося шляхом роботи зі спеціалістами та спостереженнями у психіатричній лікарні.

"Для мене це величезна перемога. Я щаслива, що мені вдалось впоратись. Я пройшла і психіатра, і психотерапевта, і психіатричну лікарню. Мені не страшно це писати і більше того, я би хотіла зняти з цих слів табуйованість. Якщо ти лягла в психіатричну лікарню, то це автоматично означає, що ти пожиттєво борешся з клеймом психа. Неправда. Це треба тим, хто так як і я бореться зі смертельною хворобою", — зазначила знаменитість.

Анастасія додала, що впевнена, що почала хворіти ще до війни, а з нею цей стан лише погіршився. Тепер вона почуває себе добре, проте терапію не кидає.

"Я починаю новий шлях, де нарешті народились нові сенси", — зазначила Пустовіт.

Нагадаємо, український актор Олексій Гнатовський відповів, чи готовий долучитися до лав ЗСУ.

Також Фокус писав про одкровення Анастасії Пустовіт щодо її коханого в ЗСУ та готовність піти на фронт.