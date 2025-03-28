"Боротися мають всі": зірка фільму "Довбуш" зізнався, чи планує мобілізуватися (відео)

Відомий український актор Олексій Гнатовський зізнався, чи готовий долучитися до лав ЗСУ. Зокрема, зірка фільму "Довбуш" розкрив, чи заброньовані від мобілізації працівники його театру.

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Про це він розповів в інтервʼю проєкту ТСН.ua "Наодинці"

Олексій Гнатовський розповів про своє ставлення до мобілізації

Гнатовський не став прямо відповідати, чи є в нього бронь, але сказав, що частина його колег з Івано-Франківського державного театру наразі не підлягають мобілізації, будучи заброньованими. Зокрема, у театрі є люди, які повернулися з фронту, які воюють зараз.

"Це циклічний процес. Ми зараз в часі війни. Боротися за країну мають всі. Тобто, вся країна має боротися за незалежність. Це не частина суспільства, не когорта сміливців, які на фронті, а все суспільство", – наголосив актор фільму "Довбуш", додавши, що в потрібно бути або в ЗСУ, або для ЗСУ.

Щодо своєї мобілізації, то Гнатовський зізнався, що вже давно думає про те, щоб стати на захист України. Зокрема, він навіть розглядав підрозділи та бригади, частиною яких міг би стати в майбутньому.

"Я підтримую зв'язок з багатьма бригадами, тому що я по волонтерській лінії часто це роблю, я часто їжджу на фронт. Я вже говорив з багатьма друзями, що в мене є варіанти куди. Я розумію місце, я розумію напрямок… Я розумію, де може бути це ефективним", – зазначив актор.

Зокрема, Олексій Гнатовський пояснив, чому досі не мобілізувався. Актор переконаний, що більше користі приносить в тилу, адже за вечір на аукціоні може зібрати 18 млн грн. А в місяць сума допомоги українським захисникам з вистав може сягати 300-500 тисяч грн.

"Мене зупиняє те, що я зараз в театрі працюю. Це не те, що означає, що воно мені не дає це зробити. Я розумію, що, ведучи аукціони, які я зараз роблю для перемоги, це великі кошти. Коли збираєш за вечір 18 млн грн, я на фронті цього не зроблю. Звідси мені вдається більше закумулювати коштів, граючи свої вистави", – зізнався зірка "Довбуша".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Олексій Гнатовський розкритикував батьків дітей, які говорять російською мовою.

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