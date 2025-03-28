Понад мільйон гривень: блогер Волошин розповів, що в нього вкрали в Польщі (фото)

Український блогер Олександр Волошин розповів, що саме в нього вкрали в Польщі напередодні. Зірку мережі, за його словами, пограбували на понад мільйон гривень.

Related video

Про це він розповів у своєму Instagram 28 березня.

Волошин зізнався, що, прийшовши додому, він помітив, що на першому поверсі будинку зовсім не було безладу, а лише відчинені шафи.

Блогер припустив, що грабіжники могли знати, де саме він зберігає цінні речі – у своєму кабінеті. Саме в ньому був безлад та сліди грабіжників.

Олександр Волошин розповів про наслідки пограбування Фото: Скріншот

Зокрема, Волошин розкрив, що в нього зникло 3000 злотих (близько 30 тисяч гривень), годинник Rolex за 22 тисячі євро (понад мільйон гривень), 5 тисяч доларів (близько 200 тисяч гривень), телефон, документи на віллу на Балі, український та закордонний паспорти. Грабіжники забрали з кабінету сейф, у якому були всі ці речі.

Олександр Волошин розповів про наслідки пограбування Фото: Скріншот

"В сейфі був закордонний паспорт. Основна проблема – це закордонний паспорт. Український паспорт відновлюється, а закордонний – я не відновлю", — зазначив блогер.

Волошина пограбували

Наприкінці березня 2025 року блогер, який наразі живе в Польщі, опублікував кадри, на яких показав, як в його орендованому будинку працюють місцеві правоохоронці. Волошин розповів, що працює зі слідчими та поліцією, які провели огляд будинку та зафіксували факт пограбування.

Зокрема, блогер додав, що якби інцидент стався на кілька місяців раніше, то було б гірше, адже тоді він переживав депресію.

Зазначимо, що влітку 2021 року Волошин заради пранку подарував дитині iPhone, який потім забрав. Згодом блогер сказав, що вся ця ситуація була постановкою, а "актори" були в курсі "сценарію".

Нагадаємо, у листопаді 2025 стало відомо, що Олександр Волошин купив віллу на Балі.

Також Фокус писав про скандал зі збором Волошина на допомогу постраждалим внаслідок обстрілу "Охматдиту" влітку 2024 року, після чого блогер виїхав за кордон.