Блогер-мільйонник Волошин заради ролика подарував дитині iPhone, а потім забрав його, — ЗМІ (відео)

Дівчинка не хотіла віддавати телефон і тік-токер почав погрожувати її мамі проблемами.

Відомий український блогер Олександр Волошин (@voloshyn_97) підійшов на вулиці до мами з дитиною, подарував дівчинці iPhone, зняв це на відео, однак потім вимкнув камеру і почав забирати телефон. Інцидент стався в понеділок, 21 червня, в центрі Києва. Про це розповіла мама дівчинки, повідомляє 24 канал.

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За словами жінки, її дочка регулярно дивилася ролики Волошина в TikTok і розповідала про нього друзям.

"Він подарував подарунок — iPhone! Вона так сильно зраділа, звичайно. Він знімав це все на відео, а потім вимкнув камеру і почав забирати подарунок", — заявила мама дівчинки.

На оприлюдненому відео Волошин пропонував заплатити жінці за iPhone дві тисячі гривень.

"Вона засмутилася, зараз заплаче. Не можна так знущатися над людьми", — сказала жінка на відео.

Блогер же почав стверджувати, що телефон є "реквізитом" і "макетом".

"Ви стояли, взагалі нічого не відбувалося. Я вам за фактом тільки що… даю дві тисячі гривень, просто з ніхера. Це відео просто було, просто розіграш. Вам треба проблеми? Дайте телефон, щоб ми з вами нормально розійшлися", — заявив Волошин.

Зрештою блогер все ж вирвав коробку з телефоном із рук дитини.

[ + – ] Відомий тік-токер Волошин забирав айфон у дитини, який сам і подарував

Варто зазначити, що сторінки Волошина в TikTok та Instagram на момент написання новини недоступні, хоча на кожній з них було більше, ніж за 1,4 мільйони підписників.

Утім, повідомляють ЗМІ, незадовго до цього в описі його Instagram-акаунта зʼявився напис "Не поспішайте робити висновки. Ви не знаєте всієї правди. Як можна всьому вірити??".

[ + – ] Волошин в Instagram Фото: 24 канал

На поточний момент коментарів щодо цього інциденту від Волошина не надходило.

Нагадаємо, в травні Фокус проводив голосування за "ТОП-50 блогерів України". Сторінку рейтингу відвідали понад 4,6 млн разів.

А нещодавно стало відомо, що відома київська Instagram-блогерка влаштувала розгром у номері готелю, де в них із друзями була вечірка.