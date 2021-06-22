Блогер-милионник Волошин ради ролика подарил ребенку iPhone, а потом забрал его, - СМИ (видео)

Девочка не хотела отдавать телефон и тиктокер начал угрожать ее маме проблемами.

Известный украинский блогер Александр Волошин (@voloshyn_97) подошел на улице к маме с ребенком, подарил девочке iPhone, снял это на видео, однако потом выключил камеру и начал забирать телефон. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в центре Киева. Об этом рассказала мама девочки, сообщает 24 канал.

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По словам женщины, ее дочь регулярно смотрела ролики Волошина в TikTok и рассказывала о нем друзьям.

"Он подарил подарок — iPhone! Она так сильно обрадовалась, конечно. Он снимал это все на видео, а потом выключил камеру и начал забирать подарок", — заявила мама девочки.

На обнародованном видео Волошин предлагал заплатить женщине за iPhone две тысячи гривен.

"Она расстроилась, сейчас заплачет. Нельзя так издеваться над людьми", — сказала женщина на видео.

Блогер же начал утверждать, что телефон является "реквизитом" и "макетом".

"Вы стояли, вообще ничего не происходило. Я вам по факту только что… даю две тысячи гривен, просто с нихера. Это видео просто было, просто розыгрыш. Вам надо проблемы? Дайте телефон, чтобы мы с вами нормально разошлись", — заявил Волошин.

По итогу блогер все же вырвал коробку с телефоном из рук ребенка.

[ + – ] Известный тик-токер Волошин забирал айфон у ребенка, который сам и подарил

Примечательно, что страницы Волошина в TikTok и Instagram на момент написания новости недоступны, хотя на каждой из них было более, чем по 1,4 миллиона подписчиков.

Впрочем, сообщают СМИ, незадолго до этого в описании его Instagram-аккаунта появилась надпись "Не спешите делать выводы. Вы не знаете всей правды. Как можно всему верить??".

[ + – ] Волошин в Instagram Фото: 24 канал

На текущий момент комментариев по этому инциденту от Волошина не поступало.

Напомним, в мае Фокус проводил голосование за "ТОП-50 блогеров Украины". Страницу рейтинга посетили более 4,6 млн раз.

А недавно стало известно, что известная киевская Instagram-блогерша устроила разгром в номере отеля, где у них с друзьями была вечеринка.